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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمير مرتضى عن غرامة كهربا: الدفع أو الإيقاف.. فيديو

كهربا
كهربا

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك أن الحكم الصادر من قبل المحكمة الرياضية الدولية ضد محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي نهائي.

 

كانت المحكمة الرياضة (كاس) في لوزان بسويسرا أصدرت حكما نهائيا غير قابل للطعن بتغريم محمود عبد المنعم كهربا مبلغ وقدره مليوني دولار، إضافة إلى 5% فوائد على المبلغ اعتبارا من يوم 20 يونيو 2019 وحتى تاريخ السداد الكامل لمبلغ الغرامة.

 

وقال أمير مرتضي في تصريحات تليفزيونية: حكم المحكمة الرياضية في ملف كهربا مع نادي الزمالك نهائي ولا يجوز الطعن عليه.

 

 

وتابع: كهربا حصل على مهلة لمدة 45 يوما لسداد الغرامة ولكن اللاعب لم ينفذها حتى الآن ومع نهاية المهلة خاطبنا المحكمة للتأكيد على عدم سداد كهربا وتم إحالة الملف إلى لجنة الانضباط.

 

واختتم المشرف العام على الكرة بالزمالك تصريحاته قائلا: ننتظر قرار إيقاف محمود كهربا بشكل مؤقت لحين سداد قيمة الغرامة كاملة.

 

محامى الزمالك وأسرار جديدة

 

كان صدى البلد تواصل مع محمد متولي محامي الزمالك في قضية كهربا، للكشف عن تلك التصريحات وخطوة القلعة البيضاء القادمة في حالة عدم الدفع.

 

وقال متولي في تصريحات خاصة لصدى البلد: “تصريحات اللاعب في البرامج أحد أسباب إدانته في القضية، حيث قال إن الأهلي تفاوض معه أيام تواجد المنتخب في كأس العالم، كما صرح في قناة الأهلي مع هاني رمزي أن أعضاء مجلس الإدارة كانوا بيذهبوا إليه في المنزل”.

 

وتابع: “قدمنا مستندات كتير بجانب التصريحات، تتمثل في العقد وتصريحاته بعد التجديد مع الزمالك وعوامل أخرى كثيرة، ساعدتنا في الفوز بها وتغريم اللاعب ب2 مليون دولار".

 

وأضاف: “نتيجة الحكم عليه بفوائد على الغرامة بنسبة 5%”، فغرامة كهربا لم تصبح 2 مليون دولار بل زادت الآن إلى 2 مليون و283 ألف دولار".

 

وأكمل: “وتتقسم 283 ألف دولار كالآتي 40 ألفا من 20 يونيو عام 2019 حتى نهاية العام، ثم 100 ألف على سنة 2020، ثم 100 ألف أخرى على سنة 2021، و43 ألف على سنة 2020 حتى الآن، لتصبح الغرامة 2 مليون و283 ألف دولار يتعين على اللاعب دفعهم خلال 4 أشهر من تاريخ الحكم النهائي”.

 

وأردف: “كان من المفترض أن يتم تقسيم الغرامة على النادي البرتغالي وكهربا، ولكن نادي أفيس أعلن إفلاسه والحكم صدر ضد اللاعب فقط من الفيفا والأهلي ليس طرفاً”.

 

وأستطرد: “كهربا ليس لديه حلول كثيرة في دفع الغرامة، فعليه أن يدفع من مدخراته أو يتم السداد من جانب النادي الأهلي ويخصمها من مستحقاته ولكن بطريقة ودية بين اللاعب والقلعة الحمراء”.

 

وأختتم: “في حالة عدم الدفع خلال الفترة القادمة، سنقوم بمخاطبة الفيفا وسيتم إيقاف اللاعب 4 شهور لحين قيامه بالدفع".

امير مرتضى الزمالك المحكمة الرياضية كهربا الأهلى كاس النادي البرتغالي الفيفا

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