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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد خسارة توأمها .. إطلالة جذابة لجورجينا رودريجز من مهرجان كان

صدى البلد

أطلت عارضة الأزياء، جورجينا رودريجيز، صديقة نجم كرة القدم البرتغالي ونادي يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو، بإطلالة جذابة  في فعاليات اليوم من مهرجان كان السينمائي.

وارتدت جورجينا فستانًا طويلاً باللون الفضي اللامع، ومكشوف من منطقة الصدر والظهر ،  واختارت تسريحة الشعر الكعكه لتتناسب مع إطلالتها.

شاهد.. أحدث ظهور لـ جورجينا رودريجز على انستجرام

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بينما احتفت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي بالعيد الـ 75 لأكبر حدث فني عالم، مساء الثلاثاء، بحضور ما لا يقل عن 120 نجما وصانع أفلام من جميع أنحاء العالم، وأبرزهم جيك جيلنهال، باولو سورينتينو، إيزابيل هوبرت، كريستين ستيوارت، دايان كروجر، وغيرهم.

وشارك عدد من النجوم في ندوات للحديث عن السينما والتحديات التي تواجهها على هامش فعاليات مهرجان كان، وضم الحفل أيضا كل من ليا سيدو، وفيجو مورتنسن، ومخرج فيلمهم Crimes of the Future دفيد كروننبرج.

ووقف جميع ضيوف مهرجان كان على المسرح لالتقاط صورة عائلية بهذه المناسبة الهامة، وافتتح تيري فريمو الحدث بكلمة عن بقاء السينما للأبد، فيما تلقى بيير ليسيكور مدير المهرجان الذي يصادف أن تكون هذه مهمته الأخيرة في هذا المنصب تحية كبيرة من الجمهور والحاضرين للحفل.

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