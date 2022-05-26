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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد| إنجلترا تروج للمونوريل الذي صدرته إلى مصر عند إطلاق مترو إليزابيث

صدى البلد

 روجت انجلترا  للمونوريل الكهربائي الذي صدرته إلى مصر والذي سيربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة  بمصلق دعائي كبير عند إطلاق خط مترو أنفاق إليزابيث الجديد.

و ذكرت مزايا  للمونوريل الكهربائي كالاتي :   يوفر نقل نظيف ومستدام لملايين المصريين، تم وضعه عند إطلاق خط مترو أنفاق إليزابيث الجديد في لندن.

المرور: تحويلات لاستكمال مشروع المونوريل بمدينة نصر

تحويلات مرورية .. لإستكمال الأعمال الإنشائية لمشروع المونوريل بمدينة نصر

و كانت قد أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور  ، وذلك تزامناً مع استكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع "المونوريل".

 

وطبقا للبيان الصادر من وزارة الداخلية فإن الأمر يتطلب الغلق الكلى لشارع يوسف عباس بالوصلة القادمة من محور العروبة حتى طريق النصر للقادم من محور العروبة.

كما يستلزم الأمر إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى :

➢ الاتجاه القادم من محور العروبة يستكمل محور العروبة فيميناً شارع الطيران تجاه محور النصر.

➢ الاتجاه القادم من شارع خلف الإستاد يسلك يساراً شارع الاستاد البحرى فيميناً محور العروبة فيميناً شارع الطيران تجاه محور النصر.

➢ غلق مخرج نفق العروبة المتجه إلى شارع يوسف عباس وتحويل جميع المركبات إلى محور العروبة.  

 

ومن جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللافتات التحذيرية والإرشادية الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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