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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

متأثرا بجراحه.. وفاة طفل سقط من شرفة منزله فى بورسعيد

صدى البلد

لم تمض ساعات قليلة حتى لفظ الطفل وليد السيد أنفاسه الأخيرة داخل مستشفي زهور بورسعيد متأثرا بجراحه نتيجة الإصابة عقب سقوطه من شرفة منزله.

 

كانت الأطقم الطبية بمستشفى زهور بورسعيد التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحى الشامل بذلك قصارى جهدها لإنقاذ الطفل وليد السيد البالغ من العمر ٥ سنوات عقب قدومه لها مصاب نتيجة سقوطه من شرفة منزله لكن إرادة الله كانت أسبق .

 

هذا وكانت محافظة بورسعيد، شهدت يوم أمس حادث جديد لسقوط طفل من شرفة منزله، فى مواصلة لمسلسل سقوط المواطنين من مرتفعات، والذي تشهده المحافظة منذ عدة أسابيع بشكل شبه يومي مستمر .

 

وخلال الساعات التى يرفع فيها أهالي بورسعيد، أكف الدعاء بالشفاء لعشرينية سقطت من الدور الرابع تدعى رحمة مصطفى ، وكذا الدعاء بالرحمة لعشرينية فارق الحياة عقب سقوطه من الدور الرابع ويدعى اسلام مسعد وطفل سقط من أعلي سطح منزل يدعى مصطفى الدهراوي استقبلت بورسعيد خبر جديد لسقوط طفل من الطابق الثالث .

 

وكان الطفل وليد السيد محمد خليل محمد 5سنوات  وصل إلى مستشفي زهور بورسعيد التابع لمنظومة التأمين الصحى الشامل بادعاء سقوطه من الدور الثالث بمساكن عمر بن عبد العزيز ع94 ش18 .

 

وأكد الدكتور محمد محسن مدير مستشفي الزهور، أن الاطقم الطبية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بذلت قصارى جهدها لإنقاذ الطفل لكن إرادة الله سبقت الجميع نظرا لحالته العامه السيئه التى وصل بها إلى المستشفي مصاب باشتباه نزيف بالمخ .

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وتم إخطار مديرية أمن بورسعيد التى كلفت بدورها فريق من إدارة البحث الجنائى للوقوف على أسباب الحادث وملابساته. 

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