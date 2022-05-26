عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عقوبات تصل للمؤبد تنتظر 13 متهما لحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص بأسيوط

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

شن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط .

أسفرت جهودها عن ضبط (13) متهما بحوزتهم (2 رشاش – 6 بنادق آلية – 3 بنادق خرطوش – 3 فرد محلى – كمية من المواد المخدرة) وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة.

 

عقوبة حيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص

ووضع  قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الاسلحة.

حيث عاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة  للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.

مجلس الوزراء قانون الاسلحة الامن العام امن اسيوط مديرية امن اسيوط مكافحة الجريمة قطاع الأمن العام المواد المخدرة الأسلحة النارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في مصر الخميس 26- 5- 2022

إصابة 15 طالباً وطالبة في حادث على الطريق الدولي بكفر الشيخ

بعد محضر اجتماع الفيدرالي.. انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار

نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس.. موعد وطريقة إعلانها

سعر الدولار اليوم في مصر 26-5-2022

نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني .. كل ما تريد معرفته عنها

الفرح تحول إلى مأتم.. طلقة خرطوش تقتل عريسا يوم خطوبته في الإسكندرية

احتفالاً بانتهاء الدوري الإنجليزي.. من هي الفتاة الشقراء التي احتضنها محمد صلاح؟

ترشيحاتنا

مجمدة بالريش والأحشاء.. ضبط 125 كيلو طيور نافقة بمحل في الجيزة.. صور

الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل

الفصل بين الأحزاب والنقابات وتشكيل مجلس أعلى.. 6 مطالب للمهندسين في الحوار الوطني

احترس.. هذه الأعراض دليل إصابتك بـ سرطان الدماغ المتقدم

حكم ترك بعض المال للبائع الفقير عند الشراء بنية الصدقة ؟

تكنو تعلن عن هاتف Tecno Pova 3 مميز ببطارية 7000 مللي أمبير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نحافة توم هانكس تثير الجدل بالعرض الأول لفيلمه Elvis بمهرجان كان ..صور

من البداية.. محمد حماقي يشعل أجواء مسرح ليالينا في موسم جدة بالسعودية

شرب من نيلها.. ملك جمال إسبانيا يشعل مواقع التواصل خلال زيارته لمصر

وكيل سيات وسكودا وفولكس فاجن ينفي إيقاف توريد سياراته إلى مصر

فيديو

أقبل زواجه بدلا من الزنا.. سر الهجوم على شريهان خفاجة .. فيديوجراف

من البداية.. محمد حماقي يشعل أجواء مسرح ليالينا في موسم جدة بالسعودية

237 إصابة بـ جدري القردة.. أعراضه وطرق الوقاية وعلاقته بالميول الجنسية| فيديوجراف

الصحة العالمية توضح فترة حضانة جدري القرود.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ