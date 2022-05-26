موسيماني يحاضر اللاعبين بالفيديو قبل مران الأهلي

يعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، محاضرة فيديو للاعبين مساء اليوم بفندق الإقامة بالمغرب قبل التحرك لخوض المران الأول للفريق بالمغرب على ملعب الاتحاد الرياضي البيضاوي.

ويستعرض موسيماني خلال محاضرة الفيديو مع اللاعبين اليوم بعض النقاط الفنية التي يسعى للتركيز عليها في التدريبات؛ استعدادا لمباراة الوداد المغربي.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق الوداد المغربي، ويسعى للحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا، والتتويج بالبطولة للمرة الحادية عشرة في تاريخه والثالثة على التوالي.

ومن المقرر أن تقام مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، في التاسعة مساء الاثنين المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

