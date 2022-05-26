صحف السعودية.. منع المقيمين من دخول مكة دون تصريح ..3 شرائح لإسكان الحجاج.. بوابة حصين خط الدفاع الأول في الأمن السيبراني

صحف السعودية

بدءًا من اليوم.. منع المقيمين من دخول العاصمة المقدسة دون تصريح

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بوابة «حصين».. خط الدفاع الأول في الأمن السيبراني

تناولت صحف السعودية اليوم الخميس مجموعة من الأخبار والتقارير الهامة على المستوي الدولي والمحلي ففى صحيفة عاجل يبدأ، اليوم الخميس، منع المقيمين من دخول العاصمة المقدسة دون تصريح.

وكان المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي بن محمد الشويرخ، أوضح أنه تنفيذًا للتعليمات المنظمة للحج التي تقتضي حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى العاصمة المقدسة على تصريح بذلك من الجهات المختصة، سيتم اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 25/10/1443هـ منع المقيمين، الذين لا يتوافر لديهم تصريح دخول، عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة.

وسيتم تطبيق التعليمات المنظمة لحج هذا العام 1443هـ، القاضية بإعادة المركبات والمقيمين من حيث أتوا، عدا من تتوفر لديهم إحدى الوثائق التالية: تصريح دخول للعمل بالمشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، تصريح عمرة، تصريح حج.

فى صحيفة عكاظ نظمت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أمس (الأربعاء)، جلسات حوارية بمناسبة تدشين البوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني «حصين»، حملت الأولى عنوان «مشاركة المعلومات السيبرانية كإحدى ركائز الصمود السيبراني» بمشاركة نائب المحافظ لقطاع الإستراتيجية والتعاون الدولي المهندس عبدالرحمن آل حسن، ومدير إدارة الأمن السيبراني بوزارة الدفاع باسم الجهني، ونائب الرئيس لقطاع الأمن السيبراني في مجموعة إس تي سي المهندس ياسر السويلم، ونائب الرئيس لخدمات وحلول الأمن السيبراني في الشركة السعودية لتقنية المعلومات SITE، سليمان السمحان، والمدير العام لقطاع الأمن السيبراني في الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» فايز الشمري.

وأكد المهندس عبدالرحمن آل حسن، أن الأمن السيبراني، لم يعد قضية تقنية فقط بل أصبح جزءاً من قطاعات عدة، مبيناً أن بوابة حصين بنيت بأيادٍ سعودية بالكامل، وجاءت نتاج جهود بدأت منذ إطلاق الهيئة، مضيفاً أن النموذج السعودي في الأمن السيبراني أسهم في التقدم التقني للمملكة حتى الوصول لأن تكون المملكة رائدة عالميا، ومثالا يحتذى من دول العالم في مجال الأمن السيبراني.

من جانبه، أوضح المدير العام لقطاع الأمن السيبراني في «سابك» المهندس فايز الشمري أن المخاطر السيبرانية موجودة في الواقع، ومن المهم أن يكون هناك تعزيز للأمن والصمود السيبراني لتفادي المخاطر التقنية، مضيفا أن «حصين» ستصبح خط الدفاع الأول في مجال الأمن السيبراني. من جهته، أوضح مدير إدارة الأمن السيبراني بوزارة الدفاع باسم الجهني، أنه من الجميل أن تتضافر الجهود بين الجهات العامة والخاصة من خلال تبادل الخبرات وتوحيد جهودها، فضلاً عن رفع مستواها في الأمن السيبراني للجهات.

فيما أوضح نائب الرئيس لقطاع الأمن السيبراني في مجموعة إس تي سي المهندس ياسر السويلم، أن الحياة أصبحت اليوم حياة رقمية والمملكة تشهد تقدماً كل يوم في المجال التقني، وشدد على أن الوقت يعد عاملاً مهماً والمعلومة أيضاً مهمة وفي الأمن السيبراني بالتحديد تعد حياة من خلال تفادي مخاطر الهجمات السيبرانية، مؤكدا أن بوابة حصين ستسهم في الحد من مخاطرها.



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وزارة الخارجية

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

الهيئة العامة لعقارات الدولة

الهيئة العامة للإحصاء

الهيئة العامة للأوقاف

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

الهيئة العامة للتجارة الخارجية

الهيئة العامة للعقار

الهيئة العامة للغذاء و الدواء

هيئة تنمية الصادرات السعودية

هيئة وكالة الأنباء السعودية

