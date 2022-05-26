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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اختناق عامل لتسرب غاز كلور بمحطة صرف صحى في أسوان

مستشفي أسوان الجامعي
مستشفي أسوان الجامعي

تعرض عامل فى محطة معالجة الصرف الصحى شرق مدينة أسوان للإصابة بإختناق اليوم الخميس بعد تسرب لغاز الكلور بالمحطة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وكانت مستشفى أسوان الجامعى استقبلت حالة مصابة باختناق نتيجة استنشاق غاز الكلور، وتم التعامل مع الحالة المصابة وتقديم الرعاية الطبية لها، وتبين أن الحالة هى أحد العاملين فى محطة معالجة الصرف الصحى شرق مدينة أسوان، وأصيب باختناق بعد تسرب مفاجئ لأحد اسطوانات غاز الكلور.

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 استكملت محافظة أسوان جهودها لتطوير ورفع كفاءة الشوارع الداخلية فى إطار خطة متكاملة لتنفيذ أعمال التطوير مرحلياً بداية من الكورنيش القديم والجديد وحتى طريقى كيما والسماد بشرق المدينة مروراً بالشوارع الرئيسية والفرعية بوسط المدينة سواء بالرصف أو بتركيب بلاط الأنترلوك .

وأعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لمسئولى الطرق والمحليات والجهات المختصة بأعمال البنية التحتية من كهرباء ومياه شرب وصرف صحى وإتصالات بسرعة إنهاء الأعمال الجارية فى هذه الشوارع لتحسين جودة الحياة للمواطنين ، وأيضاً لخلق بانوراما جمالية متكاملة ، مع تحقيق السيولة المطلوبة فى الحركة المرورية وللمشاة .

وأكد المحافظ على أن هناك تنسيق مع اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان للبدء فى مشروع رفع كفاءة ورصف طريقى كيما والسماد بطول 8 كم وبتكلفة تقديرية تصل لحوالى 154 مليون جنيه حيث جارى إنهاء أعمال تركيب العدايات بمواسير ( u.p.v.c ) بقطر 250 مللى مطابق للمواصفات تحسباً لتركيب أى خطوط للبنية الأساسية فى المستقبل ، ليعقبه إزالة وكشط طبقات الأسفلت القديم وطبقات الأساس وردم الحفر الناتجة من أعمال البنية التحتية ، مع رفع التراكمات بالطريق والشوارع الجانبية بطول 20 متر ، بالإضافة إلى الشوارع الرئيسية لمستعمرة كيما ، وفرش طبقة الأساس من الأحجار الصلبة السن والدمك ، ثم رفع طبقة بسمك 50 سم من خلال ماكينة ( FDR ) وذلك من أجل تحقيق أعلى معدلات التحمل للأوزان والحمولات العالية من النقل الثقيل تمهيداً للبدء فى وضع الطبقات الأسفلتية .

وأشار محافظ أسوان بأن ذلك يتواكب مع أهمية الإسراع فى مشروع تطوير وتوسعة الكورنيش الجديد والموزع على 4 قطاعات رئيسية و16 قطاع فرعى بإنشاء الحوائط الساندة والتكاسى بطول  2.5 كم ، بجانب تنفيذ أعمال الرصف وتركيب البلدورات وأعمدة الإنارة ، وأيضاً توسعة طريق الكورنيش بطول 9 كم ، وبعرض يصل لحوالى 20 متر تشمل 3 حارات فى كل إتجاه مع ممشى لممارسة رياضة ركوب الدراجات مع عمل إستراحات لها .

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