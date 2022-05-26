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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وسط الرمال.. ميساء مغربي تلفت الأنظار في أحدث جلسة تصوير

ميساء مغربي
ميساء مغربي

شاركت الفنانة ميساء مغربي متابعيها صورة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام".
وتألقت ميساء وسط الرمال في الصحراء بإطلالة كلاسيكية مرتدية جمبسوت انيق اللون الفضي واعتمدت ماكياج ترابي الألوان وتركت شعرها منسدلاً علي كتفيها، كم ظهرت بقوام ممشوق.


 


جدير بالذكر، بدأت ميساء مغربى، حياتها كعارضة أزياء، ثم شاركت فى مسلسل "نادي الضاحكين" عام 2000، الذى كانت بداية انطلاقها الفنية وتقدم العديد من الأعمال منها نورة، حكم البشر، الدنيا لحظة، فنجان الدم، لعبة المرأة الرجل ولعبة الشيطان.

 

يذكر أن اخر أعمال ميساء مغربي مسلسل "قلبي معي"،  مأخوذا من قصة لها، وعرض في رمضان ، وهو من بطولة: محمود بوشهري، وديمة الجندي، وأمل محمد، وإبراهيم الزدجالي، وأحمد العمري، وإخراج باسم شعبو، وسيناريو وحوار عثمان جحا، وقصة ميساء مغربي.

 

ميساء مغربي جلسة تصوير إطلالة كلاسيكية الصحراء جمبسوت تلفت الانظار

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