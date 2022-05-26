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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جميلة عوض بـ لوك كاجوال في أحدث ظهور ‎

جميلة عوض
جميلة عوض

شاركت الفنانة جميلة عوض متابعيها صورة من أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام".


 تألقت جميلة بإطلالة كاجوال مرتدية بادى أسود أنيق باللون الاسود وبنطال جلد بنفس اللون واعتمدت ماكياج مميز وتركت شعرها منسدلاً علي كتفيها.

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IMG_٢٠٢٢٠٥٢٦_١٧٤٩٢٣


يذكر ان اخر اعمال جميلة عوض فيلم "عروستى" بطولة احمد حاتم، جميلة عوض، صابرين، محمود البزاوى، زينب غريب، مروان يونس، ندا أكرم، فاتن واصل، وضيوف الشرف أسماء جلال، وهند عبد الحليم، وبسنت النبراوي وشريف الدسوقي، والفيلم تأليف مصطفى البربري وإخراج محمد بكير، وتدور أحداثه فى إطار درامي رومانسي كوميدي عن علاقة شاب وفتاة وانطباع كل منهما عن فكرة العلاقة بين الرجل والمرأة وعن فكرة الزواج.

إطلالة كاجوال أحدث ظهور جميلة عوض اللون الاسود احدث ظهور لها اعمال جميلة عوض

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