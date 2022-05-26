كريم بامبو يتقدم للبنك الأهلي 1-0 أمام المصري في الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة البنك الأهلي ومنافسه المصري بتقدم البنك بهدف دون رد، ضمن المنافسات المؤجلة من الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

سجل كريم بامبو الهدف الأول للبنك الأهلي في الدقيقة 24 من عمر المباراة عن طريق متابعة مميزة داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 38 سجل محمد عنتر هدف التعادل بعد تمريرة جيدة من عمرو مرعي الذي راوغ دفاع البنك الأهلي ولكن تدخل الـ var وألغى الهدف بداعي التسلل على عمرو مرعي صاحب التمريرة.

وجاء تشكيل المصري كالتالى:

فى حراسة المرمى .. عصام ثروت

فى خط الدفاع .. كريم العراقى، ياسر حامد، أحمد علاء، هيثم لعيونى.

فى خط الوسط .. فريد شوقي، عمرو موسى، حسن علي محمد جريندو، محمد عنتر.

فى الهجوم .. عمرو مرعي .

وجاء تشكيل البنك الاهلي على النحو التالى:

فى حراسة المرمى .. محمود الزنفلى

فى خط الدفاع .. محمد دبش ، أحمد ياسين ، إسحاق يعقوبو ، أسامة إبراهيم .

فى خط الوسط .. أحمد سعيد ، معروف يوسف ، محمود سيد ، موسي دياوارا .

فى الهجوم .. كريم بامبو ، ناصر منسي .