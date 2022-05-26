عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى بكري : الحوار الوطني ليس لـ الخونة والمتآمرين .. فيديو

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه لولا جائحة  كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، “كنا هنكون في مكان تاني”، ولكن لا بد من من الواجب ان نلفت الانتباه لمشاكل الناس.

ووجه مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، رسالة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، “يا رئيس الوزراء الناس بتعاني وبتموت من توقف البناء، احنا عندنا وزراء ومحافظين ربنا أعلم بيهم”.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن وزير قطاع الاعمال يواصل تصفية الشركات الوطنية، مطالبا رئيس الوزراء  للاستماع لمطالب العمال بـ “شركة الكوك”، فكيف لا تستجيب الحكومة لتوصيات مجلس النواب".

وأشار مصطفى بكري ان روح القانون يجب أن تسود، مؤكدا أن الحوار الوطني حوار الوطنيين وليس حوار الخونة والمتآمرين.

وأكد مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، ان الذين واجهوا السباب للجيش ومن حرضوا على الدولة لا يجب أن يكونوا طرفا في الحوار.

 

مجلس النواب رئيس الوزراء مصطفى بكري وزير قطاع الاعمال الدكتور مصطفى مدبولى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ رقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني في الجيزة

الكاف يلعب بالنار.. قرار غريب يثير الجدل قبل نهائي أبطال إفريقيا| تقرير

سعر الذهب في مصر الخميس 26- 5- 2022

القصة الكاملة لسقوط طبيب مزيف.. أهالي الغربية يكشفون عمله وزياراته المنزلية.. شاهد

حاول اغتصابها.. طفلة صومالية تقتل سائقا في أكتوبر وتسلم نفسها للشرطة

نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس.. موعد وطريقة إعلانها

هشام سليم ردا على إصابته بالسرطان: كل اللي يجيبه ربنا كويس

سعر الدولار اليوم في مصر 26-5-2022

ترشيحاتنا

مصطفى بكرى: مفيش على راسنا بطحة.. وندعم القيادة السياسية بقناعة كاملة.. فيديو

بالتعاون مع هيئات دولية.. إسرائيل تعلن استعدادها للتحقيق في مقتل أبوعاقلة

سفير مصر بالمغرب: تخصيص منافذ بيع للجالية المصرية تفاديا لاختلاطها بأنصار الوداد

عمره يصل إلى 70 عاما.. ظهور القرش الحوتي بهلول بمرسى علم.. فيديو

مصطفى بكري : الحوار الوطني ليس لـ الخونة والمتآمرين .. فيديو

سقوط درون إسرائيلية بالقرب من بلدة لبنانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل القهوة العربية السادة بوش وبدون

نحافة توم هانكس تثير الجدل بالعرض الأول لفيلمه Elvis بمهرجان كان ..صور

من البداية.. محمد حماقي يشعل أجواء مسرح ليالينا في موسم جدة بالسعودية

شرب من نيلها.. ملك جمال إسبانيا يشعل مواقع التواصل خلال زيارته لمصر

فيديو

إصابة خطيرة.. دومينيك حوراني تتعرض لحادث أثناء تصوير أغنية العب غيرها في دبي "فيديوجراف"

بسبب الماديات .. روان بن حسين تكشف سر انفصالها عن زوجها وعلاقتها بعمرو دياب

حاول اغتصابها.. طفلة صومالية تقتل سائقا في أكتوبر وتسلم نفسها للشرطة

سالي عبد السلام بعد القبض على المتحرش بها: صحابه هددوني.. ما القصة|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ