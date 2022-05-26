مصطفى بكري : الحوار الوطني ليس لـ الخونة والمتآمرين .. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه لولا جائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، “كنا هنكون في مكان تاني”، ولكن لا بد من من الواجب ان نلفت الانتباه لمشاكل الناس.

ووجه مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، رسالة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، “يا رئيس الوزراء الناس بتعاني وبتموت من توقف البناء، احنا عندنا وزراء ومحافظين ربنا أعلم بيهم”.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن وزير قطاع الاعمال يواصل تصفية الشركات الوطنية، مطالبا رئيس الوزراء للاستماع لمطالب العمال بـ “شركة الكوك”، فكيف لا تستجيب الحكومة لتوصيات مجلس النواب".

وأشار مصطفى بكري ان روح القانون يجب أن تسود، مؤكدا أن الحوار الوطني حوار الوطنيين وليس حوار الخونة والمتآمرين.

وأكد مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، ان الذين واجهوا السباب للجيش ومن حرضوا على الدولة لا يجب أن يكونوا طرفا في الحوار.