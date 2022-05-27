تمكنت شركة BMW الالمانية من تحقيق مكانة كبيرة ومتميزة داخل الاسواق العالمية للسيارت، عبر باقة من الطرازات القوية، والتي تتنوع بين فئة السيدان القياسية والرياضية، الهاتشباك، وغيرها مثل الكروس اوفر والرياضية متعددة الاسخدام، بالاضافة إلى فئة الكوبيه الشبابية.

وتعد النسخة البافارية BMW 2 "كوبيه" واحدة من ابرز الاصدارات التابعة لهذه الفئة، حيث تتمتع بمظهر خارجي انيق يحمل الكثير من اللمسات العصرية والشبابية، من خلال المفهوم الثنائي الابواب، إلى جانب الجنوط الرياضية و الشبكات الأمامية صاحبة الفتحات الهوائية المتقطعة، بالاضافة إلى الماصبيح العدوانية، وبعض اللمسات البارزة والغائرة.

ترقيات جديدة للسيارة البافارية BMW 2 كوبيه 2023

ترقيات جديدة للسيارة البافارية BMW 2 كوبيه 2023

ويبدو أن بي ام دبليو ارادت أن تبهر محبيها مجددًا عبر هذه النسخة الانيقة، بعض أن اشارت بإضافة بعض التقنيات الداخلية ابرزها تقنية الشاشة المنحنية، وهي نظام ترفيهي أمامي يبدو متصل للوهلة الاولى، ولكن هذا النظام يتكون من شاشتين الأولى تتعلق بالمقعد الامامي وقائد المركبة، حيث يبلغ قياسها 14.9 بوصة.

ترقيات جديدة للسيارة البافارية BMW 2 كوبيه 2023

بينما تتوسط قمرة القيادة شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة وانظمة الملاحة، يمكنها دعم التطبيقات الذكية مثل ابل كاري بلاي واندرويد اوتو، مع قياس يقدر بـ 12.3 بوصة، إلى جانب التجهيزات القياسية مثل عجلة القايدة المتعددة الوظائف، والتقنيات القياسية، بالاضافة إلى انظمة الحماية والامان.