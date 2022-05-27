أخبار التكنولوجيا| إيلون ماسك يجري تعديلا مهما على صفقة تويتر.. كيفية تأمين هاتف أندرويد ضد الاختراق

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

كشف ملف جديد، أن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك Elon Musk، قرر رفع حصته إلى 33.5 مليار دولار، في عرضه القائم للاستحواذ على شركة تويتر Twitter، بهدف تخفيض التمويل المالي الذي تلقاه منذ تقديم العرض البالغة قيمته 44 مليار دولار.

كشفت عملاقة التكنولوجيا الأمريكية جوجل Google، عن قائمة من المنتجات الجديدة التي تعتزم إطلاقها خلال مؤتمر I / O ، حيث أعلنت فيه عن التابلت القادم الجديد Pixel Tablet ونظارات جوجل للترجمة.

إذا كنت تبحث عن كيفية تأمين هاتف أندرويد ضد الاختراق، فهناك عدة طرق لحماية هاتفك الذكي من التعرض للاختراق، من بينها تحديث نظام التشغيل الذي يعمل بها الجهاز بشكل منتظم ودورى، ولحماية هاتفك من الاختراق والتجسس من قبل القراصنة، سنستعرض خلال مقالنا التالي كيفية تأمين هاتف أندرويد ضد الاختراق.

لعشاق ألعاب بلايستيشن.. سوني تتعهد بمضاعفة ألعابها للهواتف الذكية بحلول عام 2025



كشفت شركة سوني Sony العالمية، المالكة لأجهزة بلايستيشن PlayStation، عن خططها لإطلاق أفضل عناوين منصة التحكم بالألعاب قريبا على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر الشخصي.

أطلقت شركة إنفينيكس Infinix، لون جديد من هاتف Infinix Hot 11 لعام 2022 بالهند وهو اللون الذهبي، حيث كان الإطلاق للنسخة المحسنة من الهاتف محصورة على اللونين فقط الأخضر والأسود عندما تم إطلاقه خلال الشهر الماضي.

أعلن تطبيق الفيديوهات الشهير تيك توك TikTok منذ شهور قليلة عن أنه يختبر ميزة الاشتراكات المدفوعة والسماح لصانعي المحتوى بفرض رسوم على بعض المحتوى الخاص بهم و الذي سيؤدي إلى زيادة أرباحهم، لكن تيك توك لم توضح كيفية العمل بتلك المنصة لذلك سلطت بعض الضوء عليها.