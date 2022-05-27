تيك توك يضاعف أرباح صانعي المحتوى على منصته.. تفاصيل

أعلن تطبيق الفيديوهات الشهير تيك توك TikTok منذ شهور قليلة عن أنه يختبر ميزة الاشتراكات المدفوعة والسماح لصانعي المحتوى بفرض رسوم على بعض المحتوى الخاص بهم و الذي سيؤدي إلى زيادة أرباحهم، لكن تيك توك لم توضح كيفية العمل بتلك المنصة لذلك سلطت بعض الضوء عليها.

و بحسب ما نشره موقع phonearena التقني، سيحصل المشتركون في ميزة الخدمة المدفوعة على شارات مخصصة لهم ، والتي ستظهر بجوار صفحتهم الشخصية وستوضح مدة اشتراكهم في هذه الخدمة التابعة لمنشئ محتوى معين، بالإضافة إلى ذلك ستتاح لهم إمكانية الوصول إلى محتوى حصري ، مصمم خصيصًا من قبل المبدعين بجانب الاستفادة من البث المباشر.

تيك توك يضاعف أرباح صانعي المحتوى على منصته

وأعلن تيك توك أيضًا عن أعلن TikTok أيضًا عن إضافة ميزة الدردشة الخاصة بالمشتركين فقط ، والتي عند تنشيطها من المحتمل أن تحل محل الدردشة الجماعية المعتادة ، مما يعني أنها ستسمح فقط لمن مشترك بالخدمة المفتوحة بالتعليق.

أما بالنسبة لسعر الخدمة فلم يذكر تيك توك تكلفة دعم صانع المحتوى المفضل لديك، لكن يدعي بعض صانعي المحتوى بتيك توك أن السعر مشابه لسعر المنصة المنافسة تويتش، والذي يبدأ الاشتراك بمصته مقابل 4.99 دولارا أمريكي في الشهر، مع حصول Twitch على 30٪ إلى 50٪ من أرباح الاشتراك.

ويشار إلى أنه سيتم إطلاق النسخة التجريبية من خدمة الاشتراك المدفوع لتطبيق تيك توك رسميا في في 26 مايو، وسيتم تحديد مجموعة مخصصة من صناع المحتوى في التيك توك ستشارك في الاختبار.

و ستصبح الميزة متاحة عالميا في الأشهر المقبلة، ويجب التريث قليلا قبل الدفع حيث يمكن ألا يكون منشئ المحتوى المفضل إليك ضمن قائمة منشئي المحتوى الذين سيكونون متاحين في التجربة المدفوعة.