كيف تسمح للآخرين بحفظ مقاطع الفيديو الخاصة بك على "تيك توك"

يمتاز تطبيق تيك توك TikTok، على خلاف التطبيقات الاجتماعية الأخرى من حيث إمكانية تنزيل مقاطع الفيديو التي تعجبك من التطبيق مع الاحتفاظ بشعار المنصة واسم صاحب الحساب في الفيديو كعلامة مائية لحماية المحتوى الخاص.

ووفقا لما ذكره موقع "screenrant"، يمكن لمستخدمي منصة تيك توك، حفظ مقاطع الفيديو المفضلة لديهم على أجهزتهم بشرط أن يكون مالك القناة أو منشئ المحتوي قد قام بتمكين ميزة تنزيلات الفيديو لحسابهم.

ويتيح تطبيق تيك توك TikTok الصيني، لمنشئي المحتوي على منصته اختيار السماح للمستخدمين بحفظ مقاطع الفيديو الخاصة بهم، حيث يتوفر خيار تمكين تنزيلات الفيديو لجميع أنواع الحسابات على TikTok.

ونظرا لطبيعتها القصيرة والممتعة، أثبتت مقاطع فيديو تيك توك أنها تحظى بشعبية كبيرة وغالبا ما تنتشر بصورة كبيرة عبر النظام الأساسي للخدمة وخارجه، ولكن أثناء حفظ مقطع فيديو يمكن أن يكون مفيدا عند مشاركته مع الأصدقاء عبر تطبيقات المراسلة أو الشبكات الاجتماعية الأخرى، ولكن في بعض الأحيان لا يمكن حفظ كل فيديو TikTok وتنزيله إلى هاتفك.



كيفية تمكين ميزة تنزيلات فيديو تيك توك

يمكن للمستخدمين الذين لديهم حسابات عامة تمكين وتعطيل تنزيلات فيديو على تيك توك، من خلال إعدادات الخصوصية على ملفهم الشخصي، كالتالي:

أولا: افتح تطبيق تيك توك على هاتفك.

ثانيا: انقر على أيقونة "الملف الشخصي" أسفل يسار صفحة تيك توك الرئيسية.

ثالثا: اضغط على الأيقونة المكونة من ثلاثة أسطر في أعلى يسار صفحة ملفك الشخصي للوصول إلى قائمة الإعدادات الخاصة بحسابك.

كيفية تمكين ميزة تنزيلات فيديو تيك توك

رابعا: انقر فوق خيار "الإعدادات والخصوصية" Settings and Privacy، من قائمة الخيارات المنبثقة، ثم انقر على قسم "الخصوصية" Privacy، لرؤية خيار "التنزيلات" Downloads.

خامسا: بعد النقر على "التنزيلات"، يمكن لمنشئ المحتوى تشغيل إعداد "تنزيلات الفيديو" أو إيقافه، وبمجرد تمكين القدرة على تنزيل مقاطع الفيديو لحساب ما، سيتمكن مستخدمي تيك توك في حفظ مقطع فيديو عن طريق النقر مع الاستمرار على مقطع فيديو ثم النقر فوق "حفظ الفيديو".

