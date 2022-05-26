للمرة الثانية.. جوجل تلغي إطلاق هاتفها القابل للطي Pixel Fold

كشفت عملاقة التكنولوجيا الأمريكية جوجل Google، عن قائمة من المنتجات الجديدة التي تعتزم إطلاقها خلال مؤتمر I / O ، حيث أعلنت فيه عن التابلت القادم الجديد Pixel Tablet ونظارات جوجل للترجمة.

ومن ضمن الأجهزة التي ترددت شائعات كثيرة حولها هو هاتف جوجل القابل للطي والذي قيل أنه سيحمل اسم Pixel Notepad بدلا من Pixel Fold والذي كشفت تقارير أنه لن يتم إطلاقه.

جوجل تلغي إطلاق هاتفها القابل للطي Pixel Fold

ووفقا لما نشره موقع phonearena، تخطط جوجل لإلغاء هاتفها القابل للطي Pixel Fold أو Notepad الذي كان من المتوقع إصداره نهاية عام 2022 وتحديدا في شهر نوفمبر، وذلك بسبب خوفها من أنها لن تكون جيدة وملبية لطلبات المستخدمين خاصة مع ظهور هواتف سامسونج الرائدة القابلة للطي Galaxy Z Fold و Flip، والتي تعتبر أفضل الهواتف القابلة للطي.

وقد ترددت جوجل بالفعل بعض الشيء في هاتفها القابل للطي أكثر من مرة حيث كان من المتوقع في وقت سابق أن يأتي الهاتف بشاشة قياس 7.57 بوصة ، لكن كشفت التسريبات اللاحقة أنه سيحتوي على شاشة قياس 5.8 بوصة بدلا من الأولى.

ووفقا للمسرب الكوري The Elec لم تعد مواصفات هاتف جوجل القابل للطي مرضية للشركة حيث أنها لا تناسب آمالها وتوقعاتها كما أنها لا تعتزم إطلاقه في نهاية هذا العام حسب ما ورد، و قد تضمنت المواصفات الأخرى المتوقعة للهاتف هي عمله بمعالج Tensor الذي يعمل به هاتفي Pixel 6 و 6 Pro و كاميرا بدقة موازية لهاتف Pixel 5.

وعلى الجانب الآخر تأمل شركة سامسونج الكورية الجنوبية في مضاعفة حجم مبيعات هواتفها القابلة للطي من 7.1 مليون وحدة إلى 15 مليون وحدة هذا العام.