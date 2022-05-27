مبادئ جودة وسلامة الغذاء.. دورة تدريبية بـ زراعة القاهرة

أعلن مركز التطوير المهني بكلية الزراعة جامعة القاهرة ، عن إنعقاد دورة تدريبية بعنوان " مبادئ جودة و سلامة الغذاء " وذلك خلال شهرى يونيو و يوليو .

على الجانب الآخر ، نظمت كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، رحلة ميدانية للعاصمة الإدارية الجديدة للشباب المشاركين في أول نموذج محاكاة للبرلمان الأفريقي على مستوى الجامعات المصرية، والذي عقدته كلية الدراسات الأفريقية العليا بمشاركة 24 دولة أفريقية.

وقال الدكتور الخشت، إن هدف الزيارة إبراز ماتم إنجازه من مشروعات وعمران في العاصمة الإدارية الجديدة، وأضاف الدكتور الخشت، أن مشاركة ممثلي 24 دولة فى نموذج محاكاة برلمان عموم أفريقيا يتوافق مع الإيمان بدور الشباب في صناعة المستقبل.

وأوضح الدكتور عطية الطنطاوي القائم بأعمال عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا، أن الطلاب الأفارقة المشاركين في نموذج المحاكاة زاروا أبرز معالم العاصمة الإدارية الجديدة والتي تضمنت مسجد الفتاح العليم، وكاتدرائية ميلاد المسيح، ومستشفى العاصمة، ومصنع كنوز للرخام والجرانيت، والحي الحكومي، والنصب التذكاري، وأكبر ساري علم في العالم، والمجلس القومي لأسر الشهداء والمصابين، وحديقة الشعب، والمدينة الرياضية، ورئاسة مجلسي الوزراء،والنواب.

وفي ختام رحلتهم، أبدى الطلاب الأفارقة إعجابهم وانبهارهم بالإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة المصرية داخل العاصمة الإدارية الجديدة ووصفوها بأنها تنمية عمرانية فريدة من نوعها داخل القارة الأفريقية، ووصف بعضهم العاصمة الإدارية الجديدة بأنها "جنة الدنيا" التي استطاع المصريون بناءها من خلال إخلاصهم لبلادهم وتقديرهم لقيمة العمل والبذل والعطاء، وتمنى الطلاب الأفارقة أن يطبق هذا النموذج في كافة الدول الأفريقية من أجل تحقيق مستقبل أفضل.

وكانت قد نظمت كلية الزراعة بجامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وبالتعاون مع نقابة المهن الزراعية، ملتقى ثقافيًا بعنوان "آثار التغيرات المناخية على قطاع الزراعة في مصر ودور المتطوعين من طلاب كليات الزراعة في مواجهتها".

وقال الدكتور محمد الخشت، إن الملتقى الثقافي الذي استهدف توعية الطلاب بالآثار الضارة للتغيرات المناخية على قطاع الزراعة وما يمكن أن تحدثه من تأثيرات على النواحي الاقتصادية والاجتماعية للمزارعين، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة تعمل من خلال مشروعات بحثية تطبيقية على تنفيذ الهدف الخامس من الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ 2050 والتي تركز على تعزيز البحث العلمي وإدارة المعرفة ونقل التكنولوجيا للحد من آثار تغير المناخ.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن قضية تغير المناخ بالغة الأهمية وأن الجامعة في ضوء استراتيجيتها للتحول لجامعة من الجيل الرابع تركز على النظام البيئي، واستحدثت مكتبًا للاستدامة يعمل على إعداد كوادر قادرة على إيجاد حلول سليمة بيئيًا وعادلة اجتماعيًا ومجدية اقتصاديًا لتعزيز الاستدامة البيئية.