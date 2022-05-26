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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة القاهرة تنظم زيارة ميدانية للعاصمة الإدارية لممثلي شباب 24 دولة أفريقية

جامعة القاهرة تنظم
جامعة القاهرة تنظم زيارة ميدانية بالعاصمة الإدارية الجديدة ل

نظمت كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، رحلة ميدانية للعاصمة الإدارية الجديدة للشباب المشاركين في أول نموذج محاكاة للبرلمان الأفريقي على مستوى الجامعات المصرية، والذي عقدته كلية الدراسات الأفريقية العليا بمشاركة 24 دولة أفريقية.

وقال الدكتور الخشت: إن هدف الزيارة إبراز ماتم إنجازه من مشروعات وعمران في العاصمة الإدارية الجديدة، وأضاف الدكتور الخشت، أن مشاركة ممثلي 24 دولة فى نموذج محاكاة برلمان عموم أفريقيا يتوافق مع الإيمان بدور الشباب في صناعة المستقبل.

وأوضح الدكتور عطية الطنطاوي القائم بأعمال عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا، أن الطلاب الأفارقة المشاركين في نموذج المحاكاة زاروا أبرز معالم العاصمة الإدارية الجديدة والتي تضمنت مسجد الفتاح العليم، وكاتدرائية ميلاد المسيح، ومستشفى العاصمة، ومصنع كنوز للرخام والجرانيت، والحي الحكومي، والنصب التذكاري، وأكبر ساري علم في العالم، والمجلس القومي لأسر الشهداء والمصابين، وحديقة الشعب، والمدينة الرياضية، ورئاسة مجلسي الوزراء،والنواب.

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وفي ختام رحلتهم، أبدى الطلاب الأفارقة إعجابهم وانبهارهم بالإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة المصرية داخل العاصمة الإدارية الجديدة ووصفوها بأنها تنمية عمرانية فريدة من نوعها داخل القارة الأفريقية، ووصف بعضهم العاصمة الإدارية الجديدة بأنها "جنة الدنيا" التي استطاع المصريون بناءها من خلال إخلاصهم لبلادهم وتقديرهم لقيمة العمل والبذل والعطاء، وتمنى الطلاب الأفارقة أن يطبق هذا النموذج في كافة الدول الأفريقية من أجل تحقيق مستقبل أفضل.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، تهتم بالملف الأفريقي بمختلف أبعاده السياسية والاقتصادية والثقافية، وبما يتماشى مع دعم أواصر الأخوة والتعاون مع دول القارة الأفريقية على كافة المستويات، ويعتبر نموذج محاكاة البرلمان الأفريقي أحد أشكال هذا الاهتمام حيث تضمن نموذج المحاكاة محاضرات تثقيفية وجلسات تدريبية وورش عمل تطبيقية لتنمية المهارات المعرفية والذهنية والتطبيقية للمشاركين، واستهدف محاكاة فعلية لبرلمان عموم أفريقيا من حيث التشكيل وتمثيل الدول الأفريقية، وهيئات ولجان البرلمان وآليات عمل البرلمان وطرق الانتخاب والتصويت.

جامعة القاهرة تنظم زيارة ميدانية بالعاصمة الإدارية الجديدة لممثلي شباب 24 دولة أ

جامعة القاهرة تنظم زيارة ميدانية بالعاصمة الإدارية الجديدة لممثلي شباب 24 دولة أفريقية (1)
جامعة القاهرة تنظم زيارة ميدانية بالعاصمة الإدارية الجديدة لممثلي شباب 24 دولة أفريقية (1)
جامعة القاهرة تنظم زيارة ميدانية بالعاصمة الإدارية الجديدة لممثلي شباب 24 دولة أفريقية (2)
جامعة القاهرة تنظم زيارة ميدانية بالعاصمة الإدارية الجديدة لممثلي شباب 24 دولة أفريقية (2)
جامعة القاهرة تنظم زيارة ميدانية بالعاصمة الإدارية الجديدة لممثلي شباب 24 دولة أفريقية (3)
جامعة القاهرة تنظم زيارة ميدانية بالعاصمة الإدارية الجديدة لممثلي شباب 24 دولة أفريقية (3)
جامعة القاهرة تنظم زيارة ميدانية بالعاصمة الإدارية الجديدة لممثلي شباب 24 دولة أفريقية (4)
جامعة القاهرة تنظم زيارة ميدانية بالعاصمة الإدارية الجديدة لممثلي شباب 24 دولة أفريقية (4)
جامعة القاهرة تنظم زيارة ميدانية بالعاصمة الإدارية الجديدة لممثلي شباب 24 دولة أفريقية (5)
جامعة القاهرة تنظم زيارة ميدانية بالعاصمة الإدارية الجديدة لممثلي شباب 24 دولة أفريقية (5)
جامعة القاهرة تنظم زيارة ميدانية بالعاصمة الإدارية الجديدة لممثلي شباب 24 دولة أفريقية (6)
جامعة القاهرة تنظم زيارة ميدانية بالعاصمة الإدارية الجديدة لممثلي شباب 24 دولة أفريقية (6)
جامعة القاهرة تنظم زيارة ميدانية بالعاصمة الإدارية الجديدة لممثلي شباب 24 دولة أفريقية (7)
جامعة القاهرة تنظم زيارة ميدانية بالعاصمة الإدارية الجديدة لممثلي شباب 24 دولة أفريقية (7)
جامعة القاهرة تنظم زيارة ميدانية بالعاصمة الإدارية الجديدة لممثلي شباب 24 دولة أفريقية (8)
جامعة القاهرة تنظم زيارة ميدانية بالعاصمة الإدارية الجديدة لممثلي شباب 24 دولة أفريقية (8)
جامعة القاهرة تنظم زيارة ميدانية بالعاصمة الإدارية الجديدة لممثلي شباب 24 دولة أفريقية (9)
جامعة القاهرة تنظم زيارة ميدانية بالعاصمة الإدارية الجديدة لممثلي شباب 24 دولة أفريقية (9)
جامعة القاهرة تنظم زيارة ميدانية بالعاصمة الإدارية الجديدة لممثلي شباب 24 دولة أفريقية (10)
جامعة القاهرة تنظم زيارة ميدانية بالعاصمة الإدارية الجديدة لممثلي شباب 24 دولة أفريقية (10)
جامعة القاهرة تنظم زيارة ميدانية بالعاصمة الإدارية الجديدة لممثلي شباب 24 دولة أفريقية (11)
جامعة القاهرة تنظم زيارة ميدانية بالعاصمة الإدارية الجديدة لممثلي شباب 24 دولة أفريقية (11)
جامعة القاهرة تنظم زيارة ميدانية بالعاصمة الإدارية الجديدة لممثلي شباب 24 دولة أفريقية (12)
جامعة القاهرة تنظم زيارة ميدانية بالعاصمة الإدارية الجديدة لممثلي شباب 24 دولة أفريقية (12)
جامعة القاهرة تنظم زيارة ميدانية بالعاصمة الإدارية الجديدة لممثلي شباب 24 دولة أفريقية (13)
جامعة القاهرة تنظم زيارة ميدانية بالعاصمة الإدارية الجديدة لممثلي شباب 24 دولة أفريقية (13)
جامعة القاهرة تنظم زيارة ميدانية بالعاصمة الإدارية الجديدة لممثلي شباب 24 دولة أفريقية (14)
جامعة القاهرة تنظم زيارة ميدانية بالعاصمة الإدارية الجديدة لممثلي شباب 24 دولة أفريقية (14)
جامعة القاهرة تنظم زيارة ميدانية بالعاصمة الإدارية الجديدة لممثلي شباب 24 دولة أفريقية (15)
جامعة القاهرة تنظم زيارة ميدانية بالعاصمة الإدارية الجديدة لممثلي شباب 24 دولة أفريقية (15)
جامعة القاهرة تنظم زيارة ميدانية بالعاصمة الإدارية الجديدة لممثلي شباب 24 دولة أفريقية (16)
جامعة القاهرة تنظم زيارة ميدانية بالعاصمة الإدارية الجديدة لممثلي شباب 24 دولة أفريقية (16)
جامعة القاهرة تنظم زيارة ميدانية بالعاصمة الإدارية الجديدة لممثلي شباب 24 دولة أفريقية (17)
جامعة القاهرة تنظم زيارة ميدانية بالعاصمة الإدارية الجديدة لممثلي شباب 24 دولة أفريقية (17)
جامعة القاهرة تنظم زيارة ميدانية بالعاصمة الإدارية الجديدة لممثلي شباب 24 دولة أفريقية (18)
جامعة القاهرة تنظم زيارة ميدانية بالعاصمة الإدارية الجديدة لممثلي شباب 24 دولة أفريقية (18)
جامعة القاهرة تنظم زيارة ميدانية بالعاصمة الإدارية الجديدة لممثلي شباب 24 دولة أفريقية (19)
جامعة القاهرة تنظم زيارة ميدانية بالعاصمة الإدارية الجديدة لممثلي شباب 24 دولة أفريقية (19)
جامعة القاهرة تنظم زيارة ميدانية بالعاصمة الإدارية الجديدة لممثلي شباب 24 دولة أفريقية (20)
جامعة القاهرة تنظم زيارة ميدانية بالعاصمة الإدارية الجديدة لممثلي شباب 24 دولة أفريقية (20)
جامعة القاهرة تنظم زيارة ميدانية بالعاصمة الإدارية الجديدة لممثلي شباب 24 دولة أفريقية (21)
جامعة القاهرة تنظم زيارة ميدانية بالعاصمة الإدارية الجديدة لممثلي شباب 24 دولة أفريقية (21)
جامعة القاهرة الخشت كلية الدراسات الافريقية العليا بجامعة القاهرة رحلة ميدانية للعاصمة الإدارية الجديدة للشباب للعاصمة الإدارية الجديدة اخبار التعليم Jobs Education

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