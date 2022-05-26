عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

60 دقيقة .. التعادل السلبي يسيطر على مباراة بيراميدز وفيوتشر بالدوري

فيوتشر
فيوتشر

انتهت 60دقيقة من مباراة بيراميدز وضيفه فيوتشر بالتعادل السلبي، في المواجهة الجارية حاليا بين الفريقين، على ملعب الدفاع الجوي، فى إطار المباراة المؤجلة من منافسات الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

تبادل الفريقان السيطرة والمحاولات الهجومية ولاحت فرصة التقدم لفريق بيراميدز بعد خطأ من مروان الصحراوي مدافع فيوتشر، لكن لاعبى بيراميدز تسرعوا في انهاء الهجمة التي كانت قريبة من تغيير مؤشر اللقاء.

وجاء أخطر فرص اللقاء لصالح فيوتشر بعد انطلاقة سريعة من أحمد عاطف لاعب الفريق مستغلا التمركز السيئ من مدافعي بيراميدز لينفرد بالمرمى ثم يراوغ الحارس شريف إكرامي ويسدد الكرة باتجاه المرمى الخالي لكن نبيل دونجا نجح بتدخل في الوقت المناسب في إبعاد الكرة.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي: حراسة المرمى: شريف إكرامي، وخط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - عمر جابر - محمد حمدي، وخط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد  - وليد الكرتي - إسلام عيسى - إبراهيم عادل، وخط الهجوم: فخري لاكاي.

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي: حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"، والدفاع: عمر كمال، مروان صحراوى، سعد سمير، جوزيف جوناثان، والوسط: غنام محمد، كريم وليد "نيدفيد"، أحمد رفعت، محمد رضا، والهجوم: أحمد عاطف وأيمن الصفاقسي.

ويحتل بيراميدز المركز الثانى فى جدول الترتيب برصيد 39 نقطة متأخرا بنقطتين عن الزمالك صاحب الصدارة، جمعها من 19 مباراة، حيث فاز فى 12 مباراة وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 4 لقاءات، سجل لاعبوه 29 هدفا واستقبلوا 14 هدفا.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد رصيد 34 نقطة حصدها بعد خوض 19 مباراة، حيث فاز فيوتشر في 10 مباريات، وتعادل في 4 لقاءات وخسر 5 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 33 هدفاً واستقبلت شباكهم 18.

الدوري المصري الدفاع الجوي عبد الله السعيد عمر جابر شريف إكرامي بطولة الدوري المصري الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

بـ رقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني في الجيزة

سعر الذهب في مصر الخميس 26- 5- 2022

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس الترم الثاني

الكاف يلعب بالنار.. قرار غريب يثير الجدل قبل نهائي أبطال إفريقيا| تقرير

ننشر لينك نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية في الإسكندرية 2022

القصة الكاملة لسقوط طبيب مزيف.. أهالي الغربية يكشفون عمله وزياراته المنزلية.. شاهد

جريمة في الشيخ زايد| العثور على 5 جثث من أسرة واحدة بمزرعة

ترشيحاتنا

ديكور كافيه..حقيقة إنشاء أول برج إيفل في أفريقيا بالشرقية

أيهما أولى الأضحية أم الصدقة للمحتاج؟.. البحوث الإسلامية يجيب

إسرائيل تتهم أمريكا بتسريب معلومات عن اغتيال ضابط الحرس الثوري الإيراني

إيقاف ضابط شرطة عن العمل لتعديه على أحد الباعة الجائلين

تعيين ماجد موسى مديرا عاما بالإدارة المركزية لجمارك مبنى الركاب 3بمطار القاهرة

مواجهات مع مسلح في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.. والشرطة تطالب السكان بالاحتماء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل القهوة العربية السادة بوش وبدون

نحافة توم هانكس تثير الجدل بالعرض الأول لفيلمه Elvis بمهرجان كان ..صور

من البداية.. محمد حماقي يشعل أجواء مسرح ليالينا في موسم جدة بالسعودية

شرب من نيلها.. ملك جمال إسبانيا يشعل مواقع التواصل خلال زيارته لمصر

فيديو

انفلونزا الطماطم.. أهم الأسباب والأعراض.. فيديو جراف

بالبالطو والسماعة .. قصة عاطل انتحل صفة طبيب وكشف على المرضى بطنطا

ذهب إلى حي شعبي والأهرامات .. تفاصيل زيارة البرازيلي رونالدينيو لـ مصر

إصابة خطيرة.. دومينيك حوراني تتعرض لحادث أثناء تصوير أغنية العب غيرها في دبي "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ