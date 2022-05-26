إسرائيل تتهم أمريكا بتسريب معلومات عن اغتيال ضابط الحرس الثوري الإيراني

اتهم رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية الإسرائيلية، رام بن باراك، اليوم الخميس، واشنطن بتسريب مسؤولية إسرائيل عن اغتيال العقيد صياد خدائي القيادي في الحرس الثوري الإيراني.

ولم تعترف إسرائيل بمسؤوليتها عن اغتيال العقيد صياد خدائي ولكن وسائل إعلام عبرية قالت إنه مسؤول عن تنفيذ ومحاولة تنفيذ عدد من العمليات ضد أهداف إسرائيلية في الخارج.

وقال بن باراك للإذاعة الإسرائيلية، إن التسريب "يضر بالثقة بشكل أساسي، لدينا الكثير من العلاقات الوثيقة والكثير من التعاون بيننا، وكل ذلك يعتمد على الثقة، وعندما يتم انتهاكها بطريقة ما فإنه يضر بالتعاون المستقبلي".

وأضاف: "آمل أن يحقق الأمريكيون في التسريب ويكتشفوا من أين جاء ولماذا حدث”.

ونفى بن باراك، نبأ إبلاغ مسؤولين إسرائيليين نظرائهم الأمريكيين بمسؤوليتهم عن مقتل العقيد الإيراني حسن صياد خدائي.

وقال: "على حد علمي، لم نبلغ أحدا أو نتحمل المسؤولية، وهذا للأفضل".

وحسب صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، قال مسؤول في المخابرات الأمريكية، لم تحد اسمه، إن مسؤولين إسرائيليين نقلوا معلومات عن مقتل العقيد صياد خدائي، الذي قُتل بالرصاص خارج منزله في طهران.