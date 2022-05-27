أخبار التوك شو.. بكري: الرئيس السيسي أنقذ الدولة من أنهار الدم.. مشادة على الهواء بين حمدي رزق وأحمد كريمة.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الأيام المقبلة

تناولت برامج التوك شو، أمس الخميس، عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا نرصد أبرزها فى التقرير التالي:

التأمين الاجتماعي: 260 ألف مواطن تنتهي بطاقاتهم في معاش 1 يونيو المقبل..فيديو

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن هناك 1700 مقر لخدمة أصحاب المعاشات لاستلام كارت ميزة المجاني بدلا من الكروت الزرقاء.



شعبة الدخان: ملصق الباركود يحدد سعر السجائر للمستهلك منعا لاستغلال التجار| فيديو

قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إن الشعبة قامت بإعداد الباركود لتحديد الأسعار ومنع أي تلاعب من التجار.



الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الأيام المقبلة

قالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعات في درجات الحرارة خاصة خلال فترة النهار ، بسبب زيادة ساعات سطوع الشمس، مشيرًا إلى أن ارتفاع درجات الرطوبة يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.



لا تزايد بالإيمان علينا.. مشادة على الهواء بين حمدي رزق وأحمد كريمة.. فيديو

انفعل الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، على الهواء وأكد أن من يجحد التعدد أو ينكره خارج عن ملة الإسلام، مشيرا إلى أنه كنا نعاني من فاشية دينية أيام الإخوان والسلفيين وتطرف والهجوم على كل ما هو إسلامي.



حمى الطماطم .. فيروس معوي يصيب الأطفال بـ أعراض مزعجة | فيديو

كشف الدكتور أحمد سالمان أستاذ المناعة وتصنيع اللقاحات بجامعة أكسفورد، تفاصيل مرض حمي الطماطم الذى يصيب الأطفال وأعراضه وطرق علاجه.



أحمد كريمة: تعدد الزوجات مذكور في القرآن وليس بدعة.. فيديو

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن ما نشر على لسانه تم تحريفه، مؤكدا أنه أجاب على سؤال من أحد المغتربين، يسأل فيها عن امكانية زواجه من أخرى.



مصطفى بكري: الرئيس السيسي أنقذ الدولة من أنهار الدم ..فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس السيسي يوجه بعضا من العتاب، على من عميت أبصارهم، على الإنجازات التي تمت بالدولة المصرية، مؤكدا أن من لا يرى الإنجازات التي تتم هو أعمى.



تفاعل واسع.. حمدين صباحي: الدخول في الحوار الوطني مسئولية سنحاسب عليها

قال حمدين صباحي مؤسس حزب الكرامة والتيار الشعبي، إنه يثمن التفاعل الواسع بشأن القبول والرفض لـ الحوار الوطني، موضحًا أن الجمهور العام يتفاعل بشأن الحوار و الجميع معنى بهذا الحوار، للخروج من هذه الحالة.

السواق مهددناش.. ناجية من حادث ميكروباص المنيا ترد على شائعة متداولة |فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الشائعات لا تقل ولا تتراجع والناس تتساءل أين الحقيقة في ضحايا ميكروباص المنيا الذي راح ضحيته 9 مواطنين وأصيب 5 آخرون.