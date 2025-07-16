خبير: التكنولوجيا تحولت إلى أداة فعالة في التلاعب بالعقول وصناعة الرأي العام

قال محمد عزام، خبير تكنولوجيا المعلومات والأمن المعلوماتي، إن التكنولوجيا أصبحت اليوم سلاحًا فعالًا في التلاعب بالعقول وتوجيه الرأي العام، مؤكدًا أن ما يعرف بـ"حروب الجيل الخامس" تعتمد بشكل رئيسي على التأثير غير المباشر من خلال الأدوات الرقمية.

وأضاف عزام، خلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن التلاعب بالرأي العام ليس ظاهرة جديدة، بل يمتد تاريخه إلى القرن الخامس عشر مع اختراع مطبعة جوتنبرج، وتطور لاحقًا باستخدام الراديو من قِبل جوزيف جوبلز خلال الحرب العالمية الثانية.

وأوضح أن التكنولوجيا كانت دائمًا أداة محورية في توجيه المجتمعات عبر التاريخ، إلا أن تأثيرها تضاعف في العصر الرقمي، حيث أصبح المحتوى الرقمي وسيلة لتوجيه الوعي الجمعي بشكل أسرع وأوسع من أي وقت مضى.

