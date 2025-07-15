أخبار التكنولوجيا| لينوفو تطرح جهاز ThinkPad X9-14 المحمول .. أوبو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بتصميم مختلف وتقنيات رائدة.. لينوفو تطرح جهاز ThinkPad X9-14 المحمول



أعلنت شركة لينوفو عن قيامها تحديث أجهزة الكمبيوتر المحمولة ThinkPad X9 Aura Edition بتصميم مختلف باللون الأبيض فيما قد بقي لون لوحة المفاتيح وإطار الشاشة الأسود كما هو. تتوفر هذه الطرازات المحدثة حاليًا في الصين فقط.



بقدرة شحن جبارة.. أوبو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة إليك أهم مواصفاتها



تستعد شركة أوبو لإطلاق سلسلة هواتفها الذكية K13 في 21 يوليو . وقد أدرجت الشركة اليوم هاتفي K13 توربو وK13 توربو برو على منصات البيع بالتجزئة الصينية، بما في ذلك متجر أوبو للطلب المسبق. وكشفت القوائم الرسمية عن تصميم وخيارات ألوان وإصدارات كلا الهاتفين.

بمواصفات مذهلة.. إليك أفضل الهواتف القابلة للطي في 2025



أطلقت كل من شركة أوبو، وفيفو، وهونر، وسامسونج هواتفها القابلة للطي في الصين هذا العام، إلا أن هواوي لا تزال العلامة التجارية الكبرى الوحيدة التي لم تُطلق بعد مجموعتها من الهواتف القابلة للطي لعام 2025.

ومن المتوقع أن تُطلق الشركة طرازين جديدين في سبتمبر في الصين وهما هواوي ميت إكس تي 2، وهو هاتف ثلاثي الطي، وميت إكس 7، وهو هاتف قابل للطي يشبه الكتاب.

بمواصفات رائدة .. كل ما تريد معرفته عن سماعات Moto Buds Loop



أطلقت شركة موتورولا أول سماعات أذن Moto Buds Loop ، في الولايات المتحدة وكندا.

تستخدم هذه السماعات مشغلات صوتية بدون مكواة بقطر 12 مم، وتدعم الصوت المكاني.

ويتيح تصميم الأذن المفتوحة للمستخدمين البقاء على دراية بالبيئة المحيطة، كما يُساعد شكلها الحلقي على تثبيت السماعات في مكانها.



بأكبر سعة بطارية.. إليك أهم مواصفات هاتف آيفون 17 برو ماكس



مع اقتراب موعد إطلاقها في سبتمبر 2025، بدأت سلسلة هواتف آيفون 17 من أبل تتصدر عناوين الأخبار، وهذه المرة بفضل خيارات ألوانها.

وتشير التسريبات إلى أن هذه المجموعة لن تقتصر على تعديلات في التصميم وميزات جديدة فحسب، بل ستُضيف أيضًا لمسة من اللمسات النهائية الجريئة والنابضة بالحياة.