بقدرة شحن جبارة.. أوبو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة إليك أهم مواصفاتها

تستعد شركة أوبو لإطلاق سلسلة هواتفها الذكية K13 في 21 يوليو . وقد أدرجت الشركة اليوم هاتفي K13 توربو وK13 توربو برو على منصات البيع بالتجزئة الصينية، بما في ذلك متجر أوبو للطلب المسبق. وكشفت القوائم الرسمية عن تصميم وخيارات ألوان وإصدارات كلا الهاتفين.

مواصفات هاتف أوبو K13 توربوأوبو K13

على الجانب الآخر من المتوقع أن يعمل هاتفا Oppo K13 Turbo وK13 Turbo Pro بمعالجي Dimensity 8450 و Snapdragon 8s من الجيل الرابع على التوالي. تُظهر الصور الرسمية أن هاتف K13 سيتوفر باللون الأسود والأبيض والأرجواني، بينما سيتوفر إصدار Pro بألوان الفضي والأسود والأرجواني.

سيتوفر كلا الهاتفين بإصدارات 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، و16 جيجابايت + 256 جيجابايت، و12 جيجابايت + 512 جيجابايت. وسيتوفر إصدار Pro أيضًا بإصدار أعلى سعة 16 جيجابايت + 512 جيجابايت.

ميزات هاتف أوبو K13 توربو

ومن جانبها لم تُفصح شركة Oppo بعد عن باقي مواصفات الجهاز. ووفقًا للتقارير، سيحتوي كلا الهاتفين على شاشة OLED مقاس 6.8 بوصة بدقة 1.5K وتردد 144 هرتز ، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، وكاميرا مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل + 2 ميجابكسل، وبطارية بسعة 7000 مللي أمبير/ساعة مع شحن بقوة 80 واط. كما تتضمن سلسلة هواتف Turbo مروحة تبريد نشطة مع إضاءة RGB .

أعلنت شركة Oppo أيضًا عن مجموعة Super Cooling Combo Kit لسلسلة K13 Turbo. تتضمن هذه المجموعة غطاءً مغناطيسيًا مزودًا بمضخة تبريد سائلة دقيقة، ومروحة تبريد هواء مغناطيسية بقوة 27 واط. يُدوّر الغطاء السائل عبر حلقة مدمجة للتحكم في الحرارة بشكل سلبي ومن خلال الجمع بين تقنيات التبريد السائل والهوائي، تقدم Oppo نظام تبريد فعالًا للحرارة للمهام الصعبة مثل الألعاب