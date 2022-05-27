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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

إيهاب جلال يدشن صفحة رسمية عبر فيسبوك لإعلان أخبار منتخب مصر .. فيديو

صدى البلد

أعلن  إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ، عن تدشين صفحة رسمية له ؛  عبر موقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ” من أجل التواصل مع الجماهير المصرية بشأن أخبار المنتخب الوطني .

ونشر ايهاب جلال  فيديو له : ، وقال “ بسم الله الرحمن الرحيم احب ارحب بكم على صفحتي الشخصية على فيسبوك للاعلان عن كل ما يخص منتخب مصر فى الفترة المقبلة و يخصنى شخصيا ”. 

ووافق إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على خوض مباراة ودية أمام كوريا الجنوبية منتصف شهر يونيو المقبل في سول .

وأعطى مدرب منتخب مصر الضوء الأخضر لاتحاد الكرة من أجل قبول عرض كوريا الجنوبية بخوض مباراة ودية تجمع بين المنتخبين .

كما استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ، على موعد انطلاق معسكر المنتخب استعدادا لمواجهتي غينيا وإثيوبيا ، والمقرر إقامتهما مطلع الشهر المقبل في الجولة الأولى والثانية من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2023.

وحدد إيهاب جلال المدير الفني للمنتخب 30 مايو الجاري، موعدا لانطلاق معسكر الفراعنة بأحد الفنادق بالقاهرة استعدادا لخوض المباراة الأولى أمام غينيا والمقرر إقامتها 5 يونيو المقبل .

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