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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن : حمدي النقاز يوافق على العودة للزمالك والاجتماع مع الإدارة لتصفية الأجواء

صدى البلد

كشف الكابتن أحمد حسن، عن موافقة التونسي حمدي النقاز لاعب فريق الزمالك، على العودة للفريق . 

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك “ خاص.. حمدي النقاز يوافق على العودة للزمالك والاجتماع مع الإدارة لتصفية الأجواء ”. 

يذكر ان أكد الإعلامي محمد شبانة، أن التونسي حمدي النقاز لاعب فريق الزمالك بمثابة سلاح الإدارة لحسم صفقة رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بو كس المذاع على فضائية ETC ، إدارة الزمالك علمت برغبة بيراميدز في ضم اللاعب والمفاوضات معه في وقت سابق وقرروا عرض اللاعب ضمن صفقة رمضان صبحي ودخوله على سبيل المقايضة من أجل تخفيض المقابل المادي من جانب بيراميدز حال رحيل رمضان صبحي.


وأتم  شبانة، رمضان صبحي يرغب في الرحيل عن بيراميدز وعدم الاستمرار مع فريقه بسبب ضياع البطولات وعدم المنافسة والخروج من الكونفدرالية الافريقية.

الزمالك رمضان رمضان صبحي فيسبوك الكونفدرالية الإفريقية أحمد حسن

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