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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل كوسة بالبشاميل

كوسة بالبشاميل
كوسة بالبشاميل

قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي ىالفيسبوك، طريقة عمل كوسة بالبشاميل في المنزل، فهي من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك بأسهل الخطوات.

 

مقادير كوسة بالبشاميل 


كيلو ونصف كوسة قوارب
الحشوة:
ربع كيلو لحمة مفرومة
قلب الكوسة
ربع كيلو بصل مفروم
نصف كوب بقدونس مفروم
ملعقة صغيرة ثوم مفروم
كوب صلصة طماطم
ملح
فلفل اسود 
زيت نباتي 


البشاميل:
لتر حليب
٤ملعقة كبيرة دقيق
٤ملعقة كبيرة زبدة 
رشة جوزة الطيب 
ملح 
فلفل اسود 


طريقة تحضير كوسة بالبشاميل


لعمل البشاميل:
فى حلة على النار نضع الزبدة والدقيق ويقلب ثم نضيف الحليب تدريجيا مع التقليب حتى يصبح القوام كريمي ثم نضيف رشة جوزة الطيب وملح وفلفل اسود ويرفع من النار.
لعمل الحشوة:
فى ووك على النار نضع الزيت والبصل يشوح مع رشة ملح وفلفل أسود ثم نضيف اللحمة وتقلب ونضيف الثوم المفروم ويقلب سريعا ويضاف قلب الكوسة ويقلب مع الحشوة ثم تضاف صلصلة الطماطم وتقلب مع اللحمة وتترك على النار حتى تغلي وترفع.

فى طبق بيركس ترص قوارب الكوسة وتوضع الحشوة وتغطى بالبشاميل وتوضع في فرن ساخن حتى السوا.

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