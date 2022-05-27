لوران بلان يعرض خدماته لقيادة منتخب تونس في كأس العالم 2022

أكد تقرير صحفي، أن الفرنسي لوران بلان المدير الفني السابق لفريق الريان القطري، عرض خدماته على الاتحاد التونسي لكرة القدم، لتدريب منتخب تونس.

وذكر موقع “football tunisien”، أن أطراف مقربة من لوران بلان عرضوا خدمات المدرب الفرنسي على الاتحاد التونسي، لقيادة نسور قرطاج.

وأضاف الموقع، أن الاتحاد التونسي لم يرد على العرض المقدم، لكن الأمر مستبعدا بسبب تجديد الثقة في جلال القادري المدير الفني الحالي لمنتخب تونس.

يذكر أن قرعة كأس العالم 2022، أوقعت تونس في المجموعة الرابعة، بجانب منتخبات فرنسا والدنمارك والفائز من ملحق مباراة الإمارات وأستراليا ضد بير.

قرعة كأس العالم 2022:

المجموعة الأولى: قطر - الإكوادور - السنغال - هولندا

المجموعة الثانية: إنجلترا - إيران - الولايات المتحدة الأمريكية - الفائز من الملحق الأوروبي بين ويلز والفائز من مباراة أوكرانيا واسكتلندا.

المجموعة الثالثة: الأرجنتين - السعودية - المكسيك - بولندا

المجموعة الرابعة: فرنسا - الفائز من ملحق مباراة الإمارات وأستراليا ضد بيرو- الدنمارك - تونس

المجموعة الخامسة: إسبانيا - الفائز من ملحق مباراة نيوزيلندا ضد كوستاريكا - ألمانيا - اليابان

المجموعة السادسة: بلجيكا - كندا - المغرب - كرواتيا

المجموعة السابعة: البرازيل - صربيا - سويسرا - الكاميرون

المجموعة الثامنة: البرتغال - غانا - أوروجواي - كوريا الجنوبية