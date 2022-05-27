موعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم العالمية، قمة نارية بين ليفربول وريال مدريد، غدا السبت، على ملعب “دو فرانس” في العاصمة الفرنسية “باريس” في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة:

تقام مباراة ليفربول وريال مدريد في التاسعة مساء، وتذاع عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium و beIN 4K HDR وbeIN Sports Connect بتعلق حفيظ دراجي.

ليفربول ضد ريال مدريد:

حجز فريق ليفربول مقعده في نهائي دوري أبطال أوروبا، على حساب فياريال، حيث فاز على الفريق الإسباني 2-0 ذهابا و 3-2 إيابا.

في المقابل تأهل فريق ريال مدريد بعد الفوز على مانشستر سيتي 6-5 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وأكد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، أن مواجهة ريال مدريد ستكون “ثأرية” بالنسبة للريدز، بسبب خسارة الريدز نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد 2018 “بنتيجة 3-1”، والإصابة التي تعرض لها على يد سيرجيو راموس مدافع الملكي السابق.

ويحمل ريال مدريد الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا برصيد 13 لقبا، ويأتي ميلان الإيطالي في المركز الثاني بـ 7 ألقاب، بينما يتقاسم ليفربول وبايرن ميونخ المركز الثالث بـ 6 ألقاب لكل فريق.

يذكر أن فريق تشيلسي هو حامل آخر نسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث فاز على مانشستر سيتي بهدف دون رد في المباراة النهائية.