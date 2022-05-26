أسطورة برشلونة لصدى البلد: أتوقع تتويج ليفربول بدوري أبطال أوروبا

أكد البلغاري خريستو ستويتشكوف أسطورة نادي برشلونة، أن فريق ليفربول هو الأوفر حظا للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، على حساب ريال مدريد.

وقال أسطورة برشلونة في تصريح خاص “صدى البلد”:" بالنسبة لي ليفربول الأوفر حظا للتتويج بدوري أبطال أوروبا على حساب الريال".

يذكر أن خريستو ستويتكشوف توج بجائزة الكرة الذهبية عام 1994، كما اختير من قبل الأسطورة البرازيلية “بيليه”، ضمن قائمة أفضل 125 لاعبا حيا في مارس عام 2004.

تتويج خريستو ستويتشكوف بجائزة الكرة الذهبية

ويلتقي ليفربول مع ريال مدريد، بعد غد السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب “دو فرانس” بالعاصمة الفرنسية “باريس”.

ليفربول ضد ريال مدريد:

حجز فريق ليفربول مقعده في نهائي دوري أبطال أوروبا، على حساب فياريال، حيث فاز على الفريق الإسباني 2-0 ذهابا و 3-2 إيابا.

في المقابل تأهل فريق ريال مدريد بعد الفوز على مانشستر سيتي 6-5 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وأكد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، أن مواجهة ريال مدريد ستكون “ثأرية” بالنسبة للريدز، بسبب خسارة الريدز نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد 2018، والإصابة التي تعرض لها على يد سيرجيو راموس.

ويحمل ريال مدريد الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا برصيد 13 لقبا، ويأتي ميلان الإيطالي في المركز الثاني بـ 7 ألقاب، بينما يتقاسم ليفربول وبايرن ميونخ المركز الثالث بـ 6 ألقاب لكل فريق.