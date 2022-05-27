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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة الإعلانات المخالفة بنطاق الوحدات المحلية لحي شرق المنصورة

صوره من الحملات
صوره من الحملات

وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية رؤساء المراكز، باستمرار أعمال الحملات المكثفة والتي يتم تنفيذها ليلا ونهارا من خلال لجنة الإعلانات بالمحافظة لإزالة الاعلانات المخالفة والغير مرخصة والعشوائية بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة.

وأوضح تقرير لجنة الاعلانات أنه تم تنفيذ ازالة عدد من الاعلانات غير مرخصة والمخالفة بنطاق الوحدات المحلية لحي شرق المنصورة ومدينة جمصة وتم التحفظ عليها واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين وفقا لإشتراطات لائحة الاعلانات المقررة.


وشارك في الحملة، رشا أحمد مدير إدارة الإعلانات ومسئولي الإدارة بديوان عام المحافظة وريهام الحلو نائب رئيس حي شرق ومسئولي الإعلانات بحي شرق المنصورة وبمدينة جمصة.


يذكر أن الحملات تستهدف مراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين لتطبيق اللائحة الجديدة لتنظيم الاعلانات وإزالة الإعلانات العشوائية والغير مرخصة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.


وكان"محافظ الدقهلية "قد أمر بتشكيل لجان مشتركة للمرور اليومي لمراجعة الإعلانات بنطاق المحافظة على الطبيعة وإزالة الإعلانات العشوائية وتنفيذ الإعلانات الجديدة وفقا للضوابط والتنظيم الذي تتضمنه لائحة اللإعلانات والعمل الجاد لتحصيل إيرادات الدولة الخاصة بجميع أنواع الرسوم التي حددها القانون والقواعد المنظمة خاصة فيما يتعلق بالإعلانات.

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الدقهلية محافظ الدقهلية وجه مدينة جمصه ازالة الاعلانات

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