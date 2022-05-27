التموين تكشف الحقائق بشأن إجراءات تحديث بيانات البطاقات

قال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات، إنّه لا توجد تغييرات على إجراءات تحديث بطاقات التموين، موضحةً أن معدلات التسجيل مرضية للغاية، وسيتم استكمال كل البطاقات قبل 30 يونيو.



وأضاف مدكور في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، على القناة الأولى: «بطاقة المواطن تُقدم إلى أحد المنافذ الثلاثة، وهي مكاتب التموين، موقع دعم، أو بوابة مصر الرقمية، وكل المطلوب هو ربط الرقم القومي لرب الأسرة على البطاقة برقم تليفون مسجل في إحدى الشركات الأربعة».



وتابع مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات: "تجديد بطاقة التموين لا علاقة له بفاتورة التليفون، ولن يُضار أي مواطن من تسجيل رقم هاتفه، ولكن يمكنه الاستفادة من مجموعة كبيرة من الكثير من الحزم".



ونفى الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات شائعة تخفيض حصة الفرد في بطاقة التموين عن الـ50 جنيه المعلن عنها، مؤكدًا: "لا تخفيض لحصة الخبز أو التموين، إذ أنّ حصة المواطن في التموين 50 جنيه من الفرد الأول إلى الرابع ومن الفرد الخامس لأكثر 25 جنيه، وحصة الفرد الأول إلى الفرد العاشر 5 أرغفة يومية، ولا تغيير فيها أو نية لذلك".



وأشار، إلى أنّ قاعدة بيانات التموين تعد واحدة من أكبر قواعد البيانات في مصر، ويبلغ عدد المسجلين عليها أكثر من 80 مليون مواطن، ويصرف منهم الخبز نحو 72 مليون مواطن و63 مواطن للتموين.



