عاجل
محمد شبانة يجري عمليتين جراحيتين باستئصال المرارة والزائدة الدودية تموين الغربية: توريد 138 ألف طن قمح من محصول الموسم الجديد جامعة عين شمس في أسبوع .. كلية الطفولة وبرامج بهندسة يتسلمان شهادات اعتماد جودة التعليم.. مفتي الجمهورية يشهد ندوة ثقافة الاختلاف وفن الحوار الأحد.. مشاركة قوية بمهرجان الطبول والفنون التراثية ثقافة مطروح تنظم مؤتمرا لذوي الاحتياجات الخاصة.. تفاصيل رئيس إدارة البساتين بالزراعة: إنتاج التقاوي محليا يؤدي إلى ضبط الأسعار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التموين تكشف الحقائق بشأن إجراءات تحديث بيانات البطاقات

بطاقات التموين
بطاقات التموين

قال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات، إنّه لا توجد تغييرات على إجراءات تحديث بطاقات  التموين، موضحةً أن معدلات التسجيل مرضية للغاية، وسيتم استكمال كل البطاقات قبل 30 يونيو. 


وأضاف مدكور في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، على القناة الأولى: «بطاقة المواطن تُقدم إلى أحد المنافذ الثلاثة، وهي مكاتب التموين، موقع دعم، أو بوابة مصر الرقمية، وكل المطلوب هو ربط الرقم القومي لرب الأسرة على البطاقة برقم تليفون مسجل في إحدى الشركات الأربعة». 


وتابع مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات: "تجديد بطاقة التموين لا علاقة له بفاتورة التليفون، ولن يُضار أي مواطن من تسجيل رقم هاتفه، ولكن يمكنه الاستفادة من مجموعة كبيرة من الكثير من الحزم".


ونفى الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات شائعة تخفيض حصة الفرد في بطاقة التموين عن الـ50 جنيه المعلن عنها، مؤكدًا: "لا تخفيض لحصة الخبز أو التموين، إذ أنّ حصة المواطن في التموين 50 جنيه من الفرد الأول إلى الرابع ومن الفرد الخامس لأكثر 25 جنيه، وحصة الفرد الأول إلى الفرد العاشر 5 أرغفة يومية، ولا تغيير فيها أو نية لذلك". 


وأشار، إلى أنّ قاعدة بيانات التموين تعد واحدة من أكبر قواعد البيانات في مصر، ويبلغ عدد المسجلين عليها أكثر من 80 مليون مواطن، ويصرف منهم الخبز نحو 72 مليون مواطن و63 مواطن للتموين.

 


 

وزير التموين التموين بطاقات التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

ظاهرة الدوري الإنجليزي.. أسباب تجديد الآرسنال لـ محمد النني وقيمة راتبه الأسبوعي

مين الواسطة اللي طلعتكم؟.. متصلة تهاجم 3 مذيعين على الهواء .. تفاصيل

ارتفاع جديد لـ الذهب وانخفاض الدولار بالأسواق العالمية

الوداع عقب نهائي دوري الأبطال.. ساديو ماني يقرر الرحيل عن ليفربول

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس الترم الثاني

وفاة مالك مجموعة محلات أولاد رجب

الابن مختفِ بـ لندن.. من هم أصحاب الحق في ميراث سمير صبري ؟

ترشيحاتنا

خطيب المسجد الحرام: إساءة الظن بالله أخطر ما يفتك بقلب العبد

نيسان Z سيارة الأمان الجديدة في سباقات سوبر GT

فتحت أسواقا جديدة.. مصر تصدر نحاس بقيمة 118 مليون دولار خلال الربع الأول من 2022

واتساب سيسمح بالاحتفاظ ببعض الرسائل المختفية عبر إضافة آلية جديدة

البنك الإسلامي للتنمية يعقد اجتماعه السنوي في شرم الشيخ مطلع يونيو المقبل

جامعة الأزهر تفتتح حديقة الشهداء وتزرع 3 شجرات للأبطال والرئيس والإمام الأكبر.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور رمضان صبحي.. لقطات من حصول مجدي كامل على الدكتوراة

الابن مختفِ بـ لندن.. من هم أصحاب الحق في ميراث سمير صبري ؟

ماتا محروقين.. تفاصيل مقتل زوجين مصريين في أمريكا بطريقة بشعة

عدم حضور نجله وظهور أبناء عم .. 4 أحداث أثارت الجدل بعد رحيل سمير صبري

فيديو

كلكوا لا تستحقوا هذا المكان.. قصة متصلة تحرج مذيعة وزملاءها على الهواء

فنانات يتحدثن عن التحرش فماذا قلن.. اعترافات مثيرة .. فيديو جراف

تاجر مخدرات سابقا وبائع دوم حاليا: مفيش أحسن من الرزق الحلال "فيديوجراف"

إصابات بالغة وتأجيل الامتحانات| ماذا حدث لـ طلاب كفرالشيخ على الطريق الدولي؟.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ