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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ماس كهربائي في ثلاجة.. التحريات تكشف سبب حريق دار أيتام الطالبية

صدى البلد

كشفت التحريات حول حريق دار أيتام الطالبية بالجيزة، أن الحريق ناتج عن ماس كهربائى فى ثلاجة بالدور الأرضى داخل دار الأيتام الذي يقع على مساحة 500 متر بعقار مكون من "أرضى و7 طوابق"، وتم نقل 13 فتاة من الدار وإنقاذ 8 آخريات مصابات باختناق نتيجة للأدخنة الكثيفة بعدما احتجزوا بالمكان وتمت عملية الإخماد بالكامل.

 

وكان رجال الحماية المدنية بالجيزة، سيطروا على حريق اشتعل بدار أيتام، مما أسفر عن إصابة 8 فتيات بحالة اختناق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستماع لأقوال العاملين بالدار، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا نشوب حريق بدار أيتام تابعة لوزارة التضامن في الطالبية، انتقل اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق وإخماده، وأسفر عن إصابة 8 فتيات من نزيلات الدار بحالة اختناق، تلقين إثرها الإسعافات.

 

وتم الاستماع لأقوال العاملين بالدار، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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