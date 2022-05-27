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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كاتب يمنى: ليس أمام المجلس الرئاسي سوى النجاح.. فيديو

اليمن
اليمن

قال الدكتور عادل الشجاع، كاتب ومحلل سياسي، إن المجلس الرئاسي اليمني يتكون من نخبة تستهدف تحقيق النجاح، بعد حرب دمرت البنية التحتية، واعاقت طريق التنمية.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة “صدى البلد”، المجلس الرئاسي اليمني تولى المسؤولية في منعطف خطير، والشعب متفائل به».

 المجلس الرئاسى

وأكد عادل الشجاع أن رشاد العليمي رئيس المجلس الرئاسى اليمنى أمام أختبار وهو يمتلك القدرات لإنقاذ اليمن، معقبا:" ليس أمام المجلس سوى النجاح".

وكان مجلس القيادة الرئاسي اليمني، قد أكد دعم جهود الدول الشقيقة والصديقة لإنجاح وتثبيت الهدنة كخطوة نحو وقف شامل لإطلاق النار.

المجلس الرئاسي اليمني النجاح صدى البلد البنية التحتية اليمن

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