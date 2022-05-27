العودة للجذور تحتفى بالشاعر السيد الخميسى في بلد القنال

عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، من خلال الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان وضمن برنامج "العودة إلى الجذور" أمسية أدبية الاحتفاء بالشاعر الكبير السيد الخميسي وتكريمه بفرع ثقافة بورسعيد التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب الصحفى محمد نبيل وأدارها الأديب أسامة كمال.

بدأت الندوة بكلمة من الشاعر السيد السمري التى رحب فيها بالسادة الحضور وقدم الشكر على هذه المبادرة، تلاه كلمة الكاتب والشاعر عبد الفتاح البية الذى تحدث عن الخميسي رفيق دربه فى الحركة الأدبية والحياة الثقافية متناولا الدور الكبير الذى قام به الخميسي من خلال نادى أدب بورسعيد.

واستضافة مؤتمر أدباء مصر فى الأقاليم لأول مرة فى بورسعيد و عن إسهاماته فى المؤتمرات الأدبية التى شارك فيها.

ثم تحدث الناقد الدكتور أحمد يوسف عزت عن المسيرة الإبداعية للخميسي متناولا أهم إبداعاته التى بدأها بديوان "نصغى ويقول الموج" الصادر عام 1987مرورا بديوان الرقص الغجري الطبعة الاولى عام 1988 ثم الطبعة الثانية عام 2004 عن مكتبة الاسرة و ديوان من مقامات الرحيل الصادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة عام 2000.

كما تحدث عن الخميسي واسهاماته الروائية مثل رواية البشاروش الصادرة عام 1997 و رواية الفرائس الصادرة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة عام 2000، والمسرحية الشعرية سيف المتنبي و ديوان شعر العامية طرح الحروف.

ويذكر أن الخميسي حصل على ليسانس اداب جامعة القاهرة عام 1969 وهو عضو اتحاد كتاب مصر و عضو اتيليه القاهرة و تم تكريمه في مؤتمر أدباء مصر في مرسى مطروح عام 2000.

كما تم تكريمه في المؤتمر الأول لأدباء القناة وسيناء بالإسماعيلية عام 1995 كما ترأس مؤتمر ادباء القناة و سيناء المنعقد في بورسعيد عام 2016 و تناول كبار النقاد اعماله بالنقد و التحليل.

كما تحدث المخرج صلاح الدمرداش والشاعر أحمد الأقطش عن علاقتهما بالخميسي وفى ختام الأمسية قام الشاعر الكبير مسعود شومان بتكريم الخميسي ومنحه شهادة تقدير من الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديرآ لتاريخه الأدبي و عطائه الثقافي الكبير.