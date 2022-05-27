أمريكا تؤكد أهمية الانتهاء من التحقيق في قتل شيرين أبو عاقلة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن تحدث الجمعة إلى نظيره الإسرائيلي يائير لبيد، وشدد على أهمية الانتهاء من التحقيقات في قتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.

وأضافت الوزارة في بيان أن "الوزير بلينكن شدد على أهمية استكمال التحقيقات في قتل الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة".

وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت الخميس أن تحقيقها أظهر أن جندياً إسرائيلياً قتل شيرين أبو عاقلة عمداً بالرصاص، بينما نفت إسرائيل الاتهام وقالت إنها تواصل تحقيقاتها الخاصة.

وقال النائب العام الفلسطيني، أكرم الخطيب، إن التحقيقات أثبتت "أن أحد عناصر القوات الإسرائيلية أطلق عيارا ناريا أصاب شيرين، بشكل مباشر في الرأس، أثناء محاولتها الهرب، ما أدى إلى تهتك الدماغ جراء الإصابة بالمقذوف الناري".

وأكد أن الطلقة التي قتلت أبو عاقلة كانت تحتوي على "جزء حديدي خارق للدروع"، مضيفا أن الطلقة اخترقت ذراع الخوذة، التي كانت ترتديها الصحفية القتيلة، واصطدمت بالجمجمة.

وأشار إلى أن المقذوف من عيار 5.56 ملم، وله علامة وخصائص تطابق سلاح "مني فورتي روجر"، وهو سلاح نصف ناري قناص، مضيفا أن مصدر إطلاق النار بشكل مباشر هو من الناحية الجنوبية، مكان تمركز القوات الإسرائيلية وفي نقطة ثابتة.

وتابع المسؤول الفلسطيني "المكان الذي كانت فيه الصحفية شيرين أبو عاقلة قبل مقتلها معروف بكونه تجمعا للصحفيين، وكانت قوة للجيش الإسرائيلي تتمركز أمامهم، والشارع كان مستقيما وكان الجيش يرى الصحفيين".