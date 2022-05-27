باحث بجامعة أكسفورد يكشف أهمية خطاب مفتى الجمهورية فى بريطانيا

قال أحمد تهامي طالب دكتوراه في الاقتصاد السياسي بجامعة أكسفورد البريطانية، إن الطلاب كانوا حريصين على توجيه التحية للدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، كنوع من الشكر والامتنان على قدومه من مصر.

وأضاف أحمد تهامي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أن الطلاب اهتموا بالاستماع إلى حوار «علام» عن الخطاب الديني وأهمية منهجيته في الإسلام.

بريطانيا

وتابع الباحث بجامعة أكسفورد، أنه لا توجد في بريطانيا مؤسسة واحدة لطرح الرأي الديني من حيث العقيدة والفقه.

وأكد أحمد التهامي أن سماع الرؤيا من علّامة في مصر يطرح الدين كما يدرس في جامعة الأزهر يعد فائدة للمسلمين في الغرب، والهيئات السياسية والدراسية البحثية في العالم الغربي.