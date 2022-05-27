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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المفتي من جامعة أكسفورد: الخطاب الديني يجب أن يراعي خصوصية المجتمعات الأخرى

صدى البلد

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، حرصه على تلبية دعوة جامعة أكسفورد البريطانية، كونها عريقة وتقدم دراسات عميقة.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» على قناة “صدى البلد” على هامش زيارته لبريطانيا «نحن أمام عقلية أزهرية جاءت بريطانيا منفتحة بحوارها، وجامعة عالمية تحتضن كل الأفكار».

 الخطاب الديني

وأكد حرصه على إرسال رسالة مصرية بأهمية أن يكون الخطاب الديني رصينا مراعيا خصوصية المجتمعات الأخرى، فضلا عن ابتعاده عن الفهم المختطف للدين.

وأضاف المفتي «أطلقنا تطبيق فتوى برو الذي سيتيح الحوار بين المسلمين بلغات متعددة حول العالم»، مؤكدا أن تطبيق فتوى برو يستهدف تصدير خطاب مصري أصيل، ينبع من عقلية أزهرية رصينة.

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