شوقي علام: الجماعات الإرهابية تستند لفتاوى فقدت مقومات الوجود

قال الدكتور شوقي علام ، مفتي الجمهورية ، إن الإسلام هو الحل في كل قضايانا ولكي يكون هو الحل في كل قضايانا لا بد أن يكون بفهم النصوص الشرعية في إطارها الصحيح وبضوابطها العلمية الصحيحة .



وأضاف الدكتور شوقي علام خلال لقائه ببرنامج " نظرة " المذاع على قناة صدى البلد، " أننا رأينا المجموعات الإرهابية تستند الي ما فهم في التراث الفقهي ولم يراعي السياق الذي جاء فيه هذا الفهم ولم يراع الزمن ولم يراعي تغير الأحوال إنما هو مجرد ناقل الفتاوى والآراء التي قليت في زمن دون أن يراعي الخصوصيات التي قيلت فيها هذة الفتاوى وهذه الاراء ولذلك هى لا تعمل في ظل واقع مختلف".

وأوضح مفتي الجمهورية " لا شك أن هذه الفتاوى كانت تعمل في واقعها القديم وكانت ناجحه والعقول التي أنتجت هذه الفتاوى مبدعة لكن هناك الكثير من الفتاوى التي لا بد أن تبقى لزمانها ".



وأضاف " انهم استدعوا فتاوى كانت في ظل زمن صراعات موجود ووجدوها في القرن ال٢١ دون أن تكون العلة والسبب موجودان ولهذا افتقد مقومات الوجود الآن وبناء على ذلك هذه الفتاوى شوهت المشهد واربكت العالم وأدت إلى أن يكون الإنسان حيران بالفعل" .