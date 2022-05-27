مصر تدين هجوم مادجوري الإرهابي: نقف جنبا إلى جنب مع بوركينا فاسو

أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي شهدته منطقة مادجواري، شرق بوركينا فاسو، وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا من المدنيين.

وتقدمت مصر، حكومةً وشعبًا- وفقا لبيان رسمي صدر عن وزارة الخارجية، مساء اليوم الجمعة- بخالص التعازي وصادق المواساة لبوركينا فاسو الشقيقة ولأسر الضحايا، مؤكدةً وقوفها جنبًا إلى جنب مع بوركينا فاسو، وتضامنها الكامل معها في جهودها لمكافحة الإرهاب.

وقتل 50 مدنيا على أيدي أفراد الجماعات المتشددة في شرق البلاد بحسب مسؤول محلي في بوركينا فاسو.

وقال الكولونيل هوبير ياموجو، إن سكان منطقة مادجوري تعرضوا للهجوم أثناء محاولتهم الهروب من حصار فرضته تلك الجماعات.

واستولى المسلحون المرتبطون بتنظيم القاعدة المتشدد وتنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية على أجزاء كبيرة من منطقة الساحل في بوركينا فاسو، التي تعد واحدة من بين أفقر دول العالم.

وجاء الهجوم في أعقاب هجومين آخرين، وقعا هذا الشهر في مادجوري، وراح ضحيتهما 28 شخصا.