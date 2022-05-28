خبير اقتصادي: العالم تعرض لصدمتين أثرت على أغلب الدول .. فيديو

علي الادريسي الخبير الاقتصادي، إن العالم تعرض لصدمتين اقتصاديتين، أثرت على الأداء الاقتصادي لأغلب دول العالم، وهي جائحة كورونا، والأزمة الروسية الاوكرانية، والتي سببت تأثيرات سلبية على اقتصاديات الدول الكبرى والاقتصادات الناشئة.

وأضاف علي الأدريسي، خلال لقاء له لبرنامج “بيت للكل”، عبر فضائية “القناة الأولى المصرية”، أن الدول العربية، كانت تواجه تحديات قبل فترات كورونا، خاصة في ظل عدم الاستقرار السياسي، والذي كان له دور في التأثير على المستوى الإقتصادي.

وتابع الخبير الإقتصادي، أن التجربة المصرية كانت هامة، خاصة في التعامل السريع مع الأزمات، خاصة خلال جائحة كورونا، وكان هناك تعاون بين مصر والدول العربية لمواجهة هذه الأزمة.

وأشار علي الإدريسي إلى أن تجربة المشروعات القومية في مصر كانت هامة، لاستمرار عجلة الإنتاج، مما كان لها دور في دعم الإقتصاد.



