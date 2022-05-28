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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سكودا تنفي الشائعات: لا نفكر في إيقاف تصدير سياراتنا إلى مصر

سكودا
سكودا

نفت شركة سكودا العالمية الأنباء المتداولة على عدد من المنصات والمواقع الإخبارية، والتي تزعم إيقاف توريد سيارات سكودا إلى مصر ضمن 8 علامات أجنبية أخرى.

 

وقالت سكودا العالمية في تصريح خاص لموقع صدى البلد: "مصر تعد سوقًا مهمًا للغاية بالنسبة لشركة سكودا وتلعب دورًا رائدًا في استراتيجيتنا المستقبلية.. لا نفكر في التوقف عن تصدير سياراتنا إلى مصر".

 

كانت الأنباء المتداولة على لسان أحد الموزعين قد زعمت أن 8 علامات سيارات قد قررت إيقاف توريد سياراتها إلى السوق المصري خلال شهري يونيو ويوليو، والتي كان من بينها العلامة التشيكية سكودا.

 

وقد نفى «نادر نبيل» مدير قطاع سكودا في مصر صحة الأخبار المتداولة بشأن إيقاف توريد الإصدارات الجديدة إلى مصر.


وكان رجل الأعمال «كريم نجار» وكيل سكودا، سيات، فولكس فاجن، وآودي في مصر قد صرح لموقع صدى البلد أن تلك الأنباء ما هي إلا "كلام عار من الصحة"، نافيًا خروج العلامات المذكورة من السوق المصري.

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