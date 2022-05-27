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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ضياء رشوان: حمدين صباحي رمز للمعارضة وسماع رأيه أمر مهم

صدى البلد

علق  الكاتب الصحفي والإعلامي ضياء رشوان، علي حواره مع السياسي البارز حمدين صباحي ممثل المعارضة، قائلا:" سماع رأي كل الأطرف لن يضر البلد في شيء وصباحي رمز للمعارضة وسماع رأيه كان مهما.

وتابع رشوان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" تقديم عمرو أديب والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:"الحوار الوطني مستمر، وما يُقال بداخله سيكون كلامًا جديا، وعلينا أن نعي أن أي أزمة يتم حلها بالنقاش".

وأشار إلي أن حمدين صباحي هو المعارض الوحيد الذى حياه الرئيس عبد الفتاح السيسي مرتين، مردفا:"  ظهوره التلفزيوني كان ضروريًّا.

عبد الفتاح السيسي ضياء رشوان الرئيس عبد الفتاح السيسي المعارضة ام بي سي مصر عمرو أديب

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