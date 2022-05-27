ضياء رشوان: حمدين صباحي رمز للمعارضة وسماع رأيه أمر مهم

علق الكاتب الصحفي والإعلامي ضياء رشوان، علي حواره مع السياسي البارز حمدين صباحي ممثل المعارضة، قائلا:" سماع رأي كل الأطرف لن يضر البلد في شيء وصباحي رمز للمعارضة وسماع رأيه كان مهما.

وتابع رشوان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" تقديم عمرو أديب والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:"الحوار الوطني مستمر، وما يُقال بداخله سيكون كلامًا جديا، وعلينا أن نعي أن أي أزمة يتم حلها بالنقاش".

وأشار إلي أن حمدين صباحي هو المعارض الوحيد الذى حياه الرئيس عبد الفتاح السيسي مرتين، مردفا:" ظهوره التلفزيوني كان ضروريًّا.