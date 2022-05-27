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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف: إعفاء الملتحقين بمراكز الثقافة الإسلامية بشمال سيناء من المصروفات

الاوقاف
الاوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف إعفاء جميع المتقدمين الجدد للالتحاق بمراكز الثقافة الإسلامية بمحافظة شمال سيناء من المصروفات الدراسية لهذا العام .


استقبلت أكاديمية الأوقاف الدولية اليوم الجمعة، أئمة وواعظات دولة بوركينا فاسو المشاركين بالدورة التدريبية التي تحتضنها مصر في إطار جهود تصحيح المفاهيم ونشر الفكر الصحيح.

أئمة وواعظات دولة بوركينا فاسو
وتم إهداء الأئمة والواعظات مجموعة من أهم إصدارات وزارة الأوقاف ، وهي:
1- الفهم المقاصدي للسنة النبوية
2- مفاهيم يجب أن تصحح في مواجهة التطرف
3- ضلالات الإرهابيين وتفنيدها
4- الكليات الست
5- فن الخطابة بين الماضي والحاضر
6- قواعد الفقه الكلية
7- مهارات التواصل في السنة النبوية
8- مفاهيم يجب أن تصحح في فقه السيرة والسنة
9- أساسيات اللغة العربية
10- حديث الروح
11- السيرة النبوية رؤية جديدة
وقد أشاد المشاركون بالدورة من أئمة وواعظات بوركينا فاسو بإصدارات الأوقاف المتميزة في الفكر الديني الوسطي المستنير، مؤملين الاستفادة الكاملة من هذه الدورة المتقدمة في هذا الصرح الأكاديمي المتميز في مجال التدريب والتأهيل.

من جانب آخر أدى أئمة وواعظات بوركينا فاسو صلاة الجمعة بمسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، بصحبة الدكتور/ أشرف فهمي موسى مدير عام التدريب، والشيخ/ هيثم رمضان المدير الإداري لأكاديمية الأوقاف الدولية، وعقب صلاة الجمعة زار الوفد معرض الشيخ/ محمود خليل الحصري (رحمه الله) للتعرف على تراثه القرآني وإنجازاته التي حققها خدمة للقرآن الكريم داخل مصر وخارجها.
 

وزارة الأوقاف أكاديمية الاوقاف الدولية أئمة وواعظات دولة بوركينا فاسو

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