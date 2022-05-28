خالد بيومي يحذر محمد صلاح: ريال مدريد شرس مثل الأهلي.. فيديو

شبه خالد بيومي المحلل الكروي، النادي الأهلي بريال مدريد الإسباني قبل نهائي دوري أبطال أوروبا غدا ضد ليفربول.

قال بيومي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي قادر مع موسيماني على التتويج بدوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد"

أضاف: "دعم الخطيب للاعبي الأهلي طبيعي تواجده هام للغاية مع البعثة ويؤثر على تعامل المغاربة مع بعثة الأهلي، فالخطيب أسطورة وفأل خير للأهلي"

وعن نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد قال:"محمد صلاح جعل اسم مصر يذكر فيما لا يقل عن مليار مرة خلال الفترة الأخيرة وأتمنى له التوفيق لمواصلة تسطير التاريخ الذهبي في رحلة احترافه، ولكن لا تأمن لريال مدريد فهو مثل الأهلي في المباريات النهائية يكون شرسا للغاية ولكن ليفربول لا ينقصه شيئا أيضا"

https://youtu.be/rMEa39zrt1w