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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

28 مايو ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هي نصيحة الأبراج لك؟

الأبراج
الأبراج

غالبًا ما يُعرف مواليد برج الجوزاء بأنهم الأفراد البارعون، وهناك المزيد من السمات التي تتمتع بها الجوزاء، وهي رائعة ولا يمكن إنكارها لأن هؤلاء الأشخاص أذكياء بالتأكيد، لذلك قدمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، نصائح مهمة لمواليد اليوم 28 مايو، وفقا لعلم الأرقام.

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شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 28 مايو فإن ذلك يعني أنك تميل سريعا للغضب والانفعال، ومع ذلك لديك روح مبادرة إقدام وتنجذب للثقافة وللفن والجمال، وتبدي مهارة في كل عمل تقوم به.

 

نصيحة:

هذا العام يعتبر نهاية مرحلة في حياتك وقد تودع فيها ما لا يناسبك بلا ندم، لا تستسلم لمشاعر الحزن والغضب... والسفر قد يكون مفيدا لك في أي وقت حتى آخر السنة.

الأبراج علم الأرقام شخصية اليوم عبير فؤاد مواليد برج الجوزاء ​​​​​​​health

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