عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حاول لمس ساقها.. شابة تنقض على متحرش وتبرحه ضربًا في البرازيل|شاهد

البرازيل
البرازيل

واجهت شابة برازيلية تعرضها للتحرش بشجاعة مذهلة، فقد انقضت على المتحرش وانهالت عليه باللكمات والضرب المبرح داخل مقهى في محطة بنزين.

 

جلست شابة برازيلية تدعى «ميرام» داخل مقهى محطة بنزين تتفحص هاتفها أثناء احتسائها القهوة على المنضدة عندما مر بجانبها رجل ولمس ساقها فجأة أثناء مروره بجانبها.

 

استدارت ميرام التي فقدت أعصابها وبدأت في إلقاء سلسلة من اللكمات على الرجل الذي لم يكن يتوقع ردة فعلها، ثم وجهت له ضربات متكررة على رأس الرجل أثناء سقوطه على الأرض.

 

حاول أحد العاملين بالمحطة إيقاف الشابة الغاضبة، لكنها استمرت في لكم وضرب الرجل قبل أن يتمكن من الفرار.

 

ووفقًا للشابة البالغة من العمر 22 عامًا ورد أن المشتبه به طلب رقم هاتفها لكنها رفضت تقديمه، فعاد المشتبه به ولمس ساقها متحرشا بها.

 

ألقت الشرطة القبض على المشتبه به وقد يواجه اتهامات بالتحرش الجنسي والسجن لمدة 5 سنوات، ومع ذلك، انتقد بعض مستخدمي الإنترنت الشابة بسبب المبالغة في رد فعلها بينما أشاد بها الكثير من مستخدمي الإنترنت لوقوفها ضد التحرش، ودعموا موقفها.

التحرش الجنسي المتحرش متحرش برازيلية التحرش محطة بنزين فى البرازيل أخبار الترفيه اخبار المنوعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علاقة عاطفية وراء الجريمة.. ضبط مرتكب مذبحة الريف الأوروبي

فلوس ببلاش.. خلل بماكينة صراف آلي يمنح مواطني الأقصر ضعف المبلغ المسحوب

سعر الدولار يرتفع 32 قرشا مقابل الجنيه المصري خلال أسبوع

ارتفاع جديد لـ الذهب وانخفاض الدولار بالأسواق العالمية

الوداع عقب نهائي دوري الأبطال.. ساديو ماني يقرر الرحيل عن ليفربول

الليلة بـ 1000 جنيه.. ضبط عاطل يدير شقة لممارسة الرذيلة في الغردقة

عملية نصب على مصطفى قمر ومحامي الفنان يكشف التفاصيل .. مستندات 

وفاة مالك مجموعة محلات أولاد رجب

موضوعات متعلقة

قبل استشهاده.. وصية مؤلمة لطفل فلسطيني تهز القلوب

سكودا تنفي الشائعات: لا نفكر في إيقاف تصدير سياراتنا إلى مصر

سبايدر.. شاهد أول عرض عالمي لسيارة مازيراتي MC20 Cielo الجديدة| صور

وكيل سيات وسكودا وفولكس فاجن ينفي إيقاف توريد سياراته إلى مصر

حالة نادرة.. أمريكي مولود بلا فكين ينتصر على التنمر ويتزوج.. شاهد

شاهد.. لحظة ثوران بركان القرش تحت الماء وسبب تسميته بهذا الإسم

عملة بصورته.. هدية غير متوقعة للأمير ويليام في عيد ميلاده

طعمها حقيقي.. أول شرائح لحم مصنعة داخل مختبر

ترشيحاتنا

مصر والأردن والإمارات يوقعون اتفاقية للتكامل الصناعي بأبوظبي.. الأحد

كيفية حذف الصور المكررة على هواتف آيفون وأندررويد وأجهزة اللاب توب

عبادات بعد صلاة الفجر وقبله .. 6 سنن لا تغفلها

محافظ مطروح يتابع استعدادات انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية بمشاركة 4553 طالب وطالبة

محمد صلاح عن لحظة فقدان لقب الدوري الإنجليزي: أصبنا بخيبة أمل

قبل استشهاده.. وصية مؤلمة لطفل فلسطيني تهز القلوب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حاول لمس ساقها.. شابة تنقض على متحرش وتبرحه ضربًا في البرازيل|شاهد

هيلين ميرين ترقص مع آندي ماكدويل على السجادة الحمراء لمهرجان كان

قبل استشهاده.. وصية مؤلمة لطفل فلسطيني تهز القلوب

سكودا تنفي الشائعات: لا نفكر في إيقاف تصدير سياراتنا إلى مصر

فيديو

اكتشاف كوكب عملاق يشبه الأرض.. ما قصته| فيديو جراف

كواليس القبض على مدير مدرسة بسبب تسريب مادة الدراسات إلى أحد أقاربه..فيديوجراف

رد لاعبي ليفربول على محمد صلاح بشأن الثأر من ريال مدريد| فيديو جراف

موتوا بغيظكم .. سبب خلاف ابنة فيروز مع إليسا |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى 25.. شهادتي حول اقتحام أمن الدولة

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ