حاول لمس ساقها.. شابة تنقض على متحرش وتبرحه ضربًا في البرازيل|شاهد

واجهت شابة برازيلية تعرضها للتحرش بشجاعة مذهلة، فقد انقضت على المتحرش وانهالت عليه باللكمات والضرب المبرح داخل مقهى في محطة بنزين.

جلست شابة برازيلية تدعى «ميرام» داخل مقهى محطة بنزين تتفحص هاتفها أثناء احتسائها القهوة على المنضدة عندما مر بجانبها رجل ولمس ساقها فجأة أثناء مروره بجانبها.

استدارت ميرام التي فقدت أعصابها وبدأت في إلقاء سلسلة من اللكمات على الرجل الذي لم يكن يتوقع ردة فعلها، ثم وجهت له ضربات متكررة على رأس الرجل أثناء سقوطه على الأرض.

حاول أحد العاملين بالمحطة إيقاف الشابة الغاضبة، لكنها استمرت في لكم وضرب الرجل قبل أن يتمكن من الفرار.

ووفقًا للشابة البالغة من العمر 22 عامًا ورد أن المشتبه به طلب رقم هاتفها لكنها رفضت تقديمه، فعاد المشتبه به ولمس ساقها متحرشا بها.

ألقت الشرطة القبض على المشتبه به وقد يواجه اتهامات بالتحرش الجنسي والسجن لمدة 5 سنوات، ومع ذلك، انتقد بعض مستخدمي الإنترنت الشابة بسبب المبالغة في رد فعلها بينما أشاد بها الكثير من مستخدمي الإنترنت لوقوفها ضد التحرش، ودعموا موقفها.