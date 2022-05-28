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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

راجعين يا هوى والباب الأخضر.. أعمال أسامة أنور عكاشة حاضرة في ذكرى رحيله

الراحل أسامة أنور
الراحل أسامة أنور عكاشة

في ذكرى رحيله الـ 12، مازال الكاتب أسامة أنور عكاشة الحاضر الغائب في ذاكرة المشاهد بعدما استمر عطائه الفني رغم وفاته، كان آخرهم مسلسل "راجعين يا هوى" الذي حقق نجاحا كبيرا في الموسم الرمضاني الماضي.

يوافق اليوم مرور 12 عاما على وفاة المؤلف والسيناريست الشهير أسامة أنور عكاشة الذي أثرى الدراما المصرية بالعديد من الأعمال الخالدة التي تعد علامات على الشاشة في محتواها وعمق قصتها واحترامها للمشاهد. 

تفرغ أسامة أنور عكاشة للتأليف في بداية الثمانينات بعد تدرجه في عدد من الوظائف المتعلقة بالتدريس، إثر تخرجه من كلية الآداب جامعة عين شمس، واستمر عطاؤه الفني حتى بعد مرور 11 عاما على رحيله. 

كان آخر أعمال أسامة أنور عكاشة التي عرضت على الشاشة قبل "راجعين يا هوى" هو مسلسل موجة حارة عام 2013 المقتبس من رواية له ، ومن أبرز أعماله السابقة مسلسل المصراوية، ضمير أبلة حكمت، عفاريت السيالة، زيزينيا، أرابيسك، أبو العلا البشري وغيرها من الأعمال القوية.

"راجعين يا هوى" الذي ألفه الراحل أسامة أنور عكاشة، وكتب حواره والسيناريو محمد سليمان عبد المالك، قام ببطولته خالد النبوي، وابنه نور النبوي، وفاء عامر، أنوشكا، هنا شيحة وعدد كبير من النجوم الشباب. 

قدم "راجعين يا هوى" ذكرى جيدة لتاريخ الراحل أسامة أنور عكاشة، الذي كان حاضرا بكتابته الآسرة والثرية لشخصيات العمل، إلى جانب ظهور عدد من أبطال أعماله ضمن أحداث العمل ومن أبرزهم حسن النعماني بطل مسلسل "أرابيسك". 

كما أعلنت نسرين ابنة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة العام الماضي، تعاقد المخرج رؤوف عبد العزيز على تقديم فيلم الباب الأخضر  ، أحد مؤلفات والدها السيناريست والمؤلف الراحل التي لم تخرج إلى النور، ولكنه اقترب من الطرح في السينمات. 

وقالت نسرين أسامة أنور عكاشة إن فيلم الباب الأخضر  يعد من الأعمال الفنية المحببة لدى والدها ومن أقدمها وأهمها في نفس الوقت، حيث يعود تاريخ كتابة الفيلم إلى نهاية الثمانينات، وعلى الرغم من ذلك يحتوى على رؤية عصرية في تقديم أفكاره، حيث يعد فيلم لكل زمان، لكونه يحتوى على مفاهيم وإسقاطات مستقبلية رغم مرور الزمن لا تزال موجودة في وقتنا الحاضر.

أسامة أنور عكاشة راجعين يا هوي أرابيسك الباب الأخضر Arts Entertainment

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