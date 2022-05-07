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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد نجاح راجعين يا هوى | نسرين عكاشة تكشف أسماء ٣ مؤلفات جديدة لوالدها ستظهر للنور

صدى البلد

كشفت الاذاعية نسرين عكاشة ابنة المؤلف الراحل القدير أسامة أنور عكاشة عن أسماء ٣ مؤلفات جديدة ستظهر للنور بعد النجاح الذي حققه مسلسل راجعين ياهوى في شهر رمضان.


وقالت عكاشة عبر theinsider بالعربي :" أنها كانت على ثقة تامة ان السيناريست محمد سليمان عبد الملك قادر على تحويل راجعين ياهوى من عمل إذاعي لعمل درامي قوي وقالت (اتفاجأت انه كان مذاكر بابا قوي كدة) ".

و كشفت نسرين عن أسماء ٣ أعمال أخرى قد ترى النور قريبا وتتحول لعمل درامي بعد نجاح راجعين ياهوى وهم ( الاسكندراني) و (تنابلة السلطات) و (الحب سؤال إجباري) 


يذكر أن مسلسل «راجعين يا هوى» حقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه في الماراثون الرمضاني 2022، كما جمع بين مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم خالد النبوي، ونور اللبنانية، وأنوشكا، وهنا شيحة، ووفاء عامر، وأحمد بدير، وإسلام جمال، ونور خالد النبوي، وسلمى أبو ضيف، وآية سماحة، وريهام الشنواني، وإسلام إبراهيم، وشريف حافظ، وغيرهم من الفنانين، والعمل سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.
 

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